Endlich wieder Kinderfest rund um den Club in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Zauberei, die Feuerwehr, Entenangeln und viele andere Aktionen – das erwartet die Besucher beim Kinderfest rund um den Club in Heljens.

Nach dem Fest ist vor dem Fest: Das Innenstadt-Frühlingsfest am Sonntag ist gerade vorbei, schon steht der nächste Termin an – und zwar das große Kinderfest rund um den Club an der Hülsbecker Straße 16 in Heiligenhaus.

Das Kinderfest – in der Vergangenheit stets ein Besuchermagnet – musste coronabedingt mehrere Jahre pausieren. Nun lädt der Förderverein des Clubs aber wieder ein – und zwar für den Christi-Himmelfahrt-Donnerstag, 18. Mai, 11 bis 16 Uhr. Versprochen wird „Spaß für die ganze Familie“.

Mitglieder des Fördervereins sowie viele freiwillige Helferinnen und Helfer gestalten gemeinsam diesen Tag, an dem insbesondere die kleinen Club-Besucher im Mittelpunkt stehen sollen.

Erste-Hilfe-Parcours und Entenangeln beim Kinderfest in Heiligenhaus

An zahlreichen Spielständen und bei Mitmachaktionen können die Kinder spielen, toben und Spaß haben. Die Heiligenhauser Feuerwehr, das DRK und die DLRG sind ebenfalls vertreten. So können sich die Kinder beispielsweise ein Löschfahrzeug aus der Nähe anschauen, einen Erste-Hilfe-Parcours durchlaufen und Enten aus dem Wasser angeln.

Ingo Oschmann zaubert im Club mit den Kindern

„Hokuspokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater!“ Wer kennt ihn nicht, diesen Spruch, der Träume wahr werden und Illusionen leben lässt? Zauberei fasziniert Jung und Alt. Um 12 und um 14.30 Uhr präsentiert Ingo Oschmann beim Fest seine Zaubershow, in der nicht der große Zaubermeister selbst die Hauptfigur ist, sondern die Kinder. Sie kommen auf die Bühne und die Wunder geschehen in ihren Händen.

Frisch gebackene Waffeln oder ein Eis

Und auch für den kleinen Hunger zwischendurch ist gesorgt – sowohl in herzhafter als auch süßer Variante. „Ob eine frisch gebackene Waffel oder eine Schale Pommes, die eine und andere Eiskugel – all das und noch viel mehr erwartet die Besucherinnen und Besucher des Kinderfestes“, heißt es von den Organisatoren.

