Eine ganz besondere Briefmarke zum Heiligenhauser Jubiläum

Heiligenhaus. 2022 ist das Jahr der Heiligenhauser Stadtjubiläen. Dazu gibt es sogar eine limitierte Sonderbriefmarke. Wir verlosen zehn Stück: Jetzt mitmachen.

125 Jahre Eigenständigkeit, 75 Jahre Stadtrechte – Grund genug, dass die Stadt Heiligenhaus das Jubiläumsjahr am 13. August mit einem Bürgerfest feiern wird. Darüber hinaus gibt es nun eine ganz besondere Briefmarke. Die Stückzahl ist limitiert, wir verlosen zehn Stück.

„Es ist einmalig in der Heiligenhauser Geschichte, ich freue mich sehr“, zeigt Bürgermeister Michael Beck die Sonderbriefmarken. In limitierter Auflage von 750 Stück wurden sie produziert. Verkauft wird sie ab dem 13. August – an dem Samstag wird es ein großes Bürgerfest im Thormählenpark geben. Verkauft wird der Sonderdruck als Doppelbogen mit zwei verschiedenen Motiven des Rathauses für drei Euro. Zu erwerben sein wird sie im Bürgerbüro, im Service-Center der Stadtwerke im Pavillon auf dem Rathausplatz, bei der Buchhandlung Bücher und mehr Kotthaus sowie bei Schreibwaren Witte Music.

Heiligenhauser Briefmarke: WAZ verlost Doppelbogen

Die WAZ verlost zehn dieser besonderen Doppelbögen. Dazu wollen wir wissen: Was macht Heiligenhaus für Sie aus? Unter allen Einsendungen wird gelost. Mitmachen kann man bis zum 12. August per Mail an redaktion.heiligenhaus@waz.de oder schriftlich an WAZ Heiligenhaus, Friedrichstraße 131, 42551 Velbert.

