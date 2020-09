Ein Schwerverletzter nach Unfall mit Linienbus

Heiligenhaus. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem PKW stürzte ein Fahrgast und verletzte sich schwer. Der Höseler Platz wurde gesperrt.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem PKW ist am Dienstagnachmittag, 1. September, ein Fahrgast schwer verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr befuhr der Fahrer des Linienbusses den Höseler Platz und wollte in die Talburgstraße einbiegen. Zeitgleich wollte ein 34-jähriger Autofahrer von seiner Parklücke am rechten Fahrbahnrand der Talburgstraße in den fließenden Verkehr einfädeln. Durch den Zusammenprall beider Fahrzeuge stürzte der 81-jährige Fahrgast und zog sich schwere Verletzungen im Gesicht, an der Hüfte und am Arm zu. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Höseler Platz gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt.