Ehrenamt: Stadt Heiligenhaus sucht Schöffen für Gerichte

Heiligenhaus. Die Stadt stellt eine Schöffen-Vorschlagsliste auf. Wer das Amt bekleiden will, muss mehrere Voraussetzungen erfüllen.

Die Stadt Heiligenhaus hat zur Wahl der Haupt- und Hilfsschöffen der Schöffengerichte des Landgerichtsbezirks Wuppertal und der Strafkammern des Landgerichts Wuppertal eine Vorschlagsliste mit insgesamt 32 Personen aufzustellen. Dabei geht es um die Amtszeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2028.

Ebenso sind für die Jugendschöffengerichte des Landgerichtsbezirks Wuppertal und für die Jugendstrafkammern des Landgerichts Wuppertal acht Personen zu benennen.

Schöffen aus Heiligenhaus sind ehrenamtlich tätig: Das sind die Voraussetzungen

Hierzu sucht die Stadt Heiligenhaus nun interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich für das Ehrenamt des Schöffen sowohl im Erwachsenenstrafrecht als auch im Jugendstrafrecht bewerben möchten. Die aufzustellende Liste soll einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung darstellen sowie Frauen und Männer aller Altersgruppen gleichmäßig berücksichtigen.

Wer in die Vorschlagsliste aufgenommen werden will, muss die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und in Heiligenhaus wohnen. Weiterhin kann als Schöffe nur berufen werden, wer am 1. Januar 2023 das Alter von 25 Jahren, aber noch nicht von 70 Jahren erreicht hat.

Entscheidung liegt beim Schöffenwahlausschuss des Amtsgerichts

Für die Berufung als Schöffe im Jugendstrafrecht sollten die Interessierten erzieherisch befähigt sein und Erfahrung im Bereich der Jugenderziehung nachweisen können.

Die endgültige Entscheidung über die Berufung trifft der Schöffenwahlausschuss des Amtsgerichtes. Dieser wählt aus den Vorschlagslisten der Gemeinden die erforderliche Anzahl von Schöffen aus.

So können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Heiligenhaus bewerben

Bewerbungen für das Schöffenamt im Erwachsenenstrafrecht können bis zum 31. März an den Bürgermeister – Büro des Rates, Hauptstraße 157, 42579 Heiligenhaus gerichtet werden. Bewerbungen für das Schöffenamt im Jugendstrafrecht können bis zum gleichen Datum an den Bürgermeister – Jugendamt, Hauptstraße 157, 42579 Heiligenhaus gerichtet werden.

Es sind Name, Vorname, Anschrift, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort und Beruf anzugeben. Bewerbungsvordrucke sowie Informationsbroschüren, denen weitere Informationen über die Schöffentätigkeit und die Wählbarkeitsvoraussetzungen zu entnehmen sind, sind im Internet unter www.heiligenhaus.de abrufbar.

