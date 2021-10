Bildung und Hochschule Drei neue Studiengänge am Campus Heiligenhaus

Velbert/Heiligenhaus. Auf dem Campus Velbert/Heiligenhaus werden drei neue Bacherlorstudiengänge angeboten. Junge Leute können sich über die Ausbildung informieren.

Drei neue Bachelorstudiengänge bietet der Campus Velbert/Heiligenhaus (CVH) ab nächstem Wintersemester an: Mechatronische Systeme, Angewandte Informatik sowie Wirtschafts- und Industrieinformatik. Was genau dahinter steckt, wie der Studienverlauf aussieht und welche Unternehmen aus der Region dabei Plätze für das kooperative Studium anbieten, erfahren Studieninteressierte am 6. November.

Anmeldung vorab erforderlich

Von 10.30 Uhr bis 13 Uhr öffnet der CVH seine Türen und präsentiert sein Studienangebot. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist eine Anmeldung für die Teilnahme vorab erforderlich. „So können wir trotz Hygieneauflagen ein umfangreiches Programmangebot machen, bei dem in Kleingruppen auch die Möglichkeit zu Praxiseinblicken und individuellen Gesprächen besteht“, erklärt Christine Heinrichs, die den Tag organisiert. Insgesamt können die Besucherinnen aus vier Programmangeboten auswählen: Infovortrag zum Studium am CVH-Diskussionsrunde mit Studierenden am CVH-Rundgang durch ausgewählte Labore- Besuch der Jobbörse für das kooperative Studium.

Bewerbungsphase beginnt

Der Termin im Herbst für den Tag der offenen Tür wird insbesondere von Studieninteressierten für das kooperative Studium gut angenommen: „Die Bewerbungsphase für einen kooperativen Ausbildungsplatz bei den Unternehmen beginnt im Herbst/Winter des Vorjahres. Wer also im kommenden Jahr ein kooperatives Studium bei uns beginnen möchte, der sollte jetzt anfangen, sich ein Kooperationsunternehmen zu suchen. Aus diesem Grund informieren bei unserem Tag der offenen Tür auch immer mehrere Unternehmen über ihre aktuellen Stellenangebote und die Ausbildung im Betrieb.“

Check von Bewerbungsmappen

In diesem Jahr sind folgende Unternehmen auf der Jobbörse beim Open-Campus vertreten: EGLV - Emschergenossenschaft/Lippeverband; IMS Messsysteme GmbH; Gerresheimer Essen GmbH; CES, C.Ed. Schulte GmbH; Carl Fuhr GmbH & Co. KG; Witte Automotive; Huf Hülsbeck & Fürst; Verder Scientific GmbH. Die Agentur für Arbeit bietet außerdem einen kostenlosen Check von Bewerbungsmappen an und berät auch allgemein zum Bewerbungsvorgang bei Unternehmen. Eine Anmeldung zum Open.CAMPUS ist ab sofort online unter https://www.hochschule-bochum.de/cvh/ möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus