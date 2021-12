Diese mobile Impfaktionen gibt es derzeit in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Statt auf dem Rathausplatz wird am Donnerstag im ehemaligen Rewe an der Hauptstraße in Heiligenhaus geimpft. Was man dabei haben sollte.

Wer sich impfen lassen will, ob zum ersten, zweiten oder dritten Mal, hat in den nächsten Tagen durch das Impfmobil des Kreises Mettmann Gelegenheit dazu. Achtung: Der Ort für die Impfung am Donnerstag ist verschoben worden.

Auf dem Rathausplatz stehen sollte das Impfmobil am Donnerstag, 2. Dezember, parallel zum Feierabendmarkt. Da dieser jedoch nicht stattfindet, habe sich die Stadt dazu entschieden, aufgrund der Wetterlage die Aktion im ehemaligen Rewe an der Hauptstraße zu verlegen, berichtet Stadtsprecher Peter Parnow. Denn das Wetter mache nicht nur den Wartenden zu schaffen, sondern auch den Mitarbeitern des Impfmobils. Geimpft wird in der Zeit von 16 bis 20 Uhr.

Heiligenhauser sollen Impfunterlagen bereits ausgefüllt mitbringen

Etwas kürzer als zunächst angedacht wird auch am Freitag, 3. Dezember, vor dem Awo-Seniorenzentrum an der Schulstraße 8, geimpft, und zwar von 11 bis 16 Uhr statt bis 18 Uhr.

Auf dem Wochenmarkt wird das Impfmobil dann ebenfalls stehen, und zwar am Mittwoch, 8. Dezember, von 8.30 bis 14 Uhr.

Der Kreis Mettmann bittet zu allen Impfterminen die bereits ausgefüllten Impfunterlagen mitzubringen, um die Wartezeit zu verkürzen. Herunterladen kann man sich diese auf der Seite des Robert-Koch-Instituts, www.rki.de, oder auf der Seite des Kreises Mettmann unter www.kreis-mettmann-corona.de. Dort findet man auch eine Übersicht aller dezentralen Impfstellen, wie in Velbert oder Haan.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus