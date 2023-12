Diese große Blutbuche in Heiligenhaus wird jetzt gefällt

Heiligenhaus Ein alter Baum am Rathausplatz in Heiligenhaus muss weichen. Das ist der Grund und diese Einschränkungen gibt es während der Fällarbeiten.

Wie bereits in den vergangenen Wochen berichtet, wurden auch an der zweiten Blutbuche an der Linderfeldstraße immense Schäden, die die Standsicherheit des Baumes stark beeinträchtigen, festgestellt. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz wurde aufgrund der im fachlichen Gutachten dargestellten Situation des Baumes, die Entscheidung getroffen, die Buche zur Sicherheit der Bevölkerung noch in diesem Jahr fällen zu lassen.

Die Fällung führt ein externes Unternehmen am 21. Dezember durch. Die Technischen Betriebe weisen darauf hin, dass am Tag der Fällung der Bereich vom Rathausplatz bis Linderfeldstraße, Haus Nr. 6, für jeglichen Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt ist.

Auch diese Bäume in Heiligenhaus werden gefällt

Weiterhin müssen aus Sicht der Stadt aufgrund einer gutachterlichen Feststellung der verringerten Standfestigkeit eine Stieleiche und eine Rotbuche am Christine-Teusch-Weg gefällt werden. Die Fällung dieser Bäume wird Anfang des kommenden Jahres durchgeführt werden

