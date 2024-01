Diebe klauen 90.000 Euro teures Auto aus Hauseinfahrt

Heiligenhaus Der Besitzer hatte den Land Rover vor seinem Haus geparkt. Am nächsten Morgen fehlte von dem schwarzen SUV jede Spur.

Am Dienstag, 23. Januar, stellte der Fahrer eines schwarzen Land Rover SUV (Range Rover) gegen 22 Uhr sein Auto in seiner Einfahrt an der Rembrandtstraße in Heiligenhaus ab.

Am Mittwochmorgen bemerkte seine Frau den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Wie der sechs Jahre alte Land Rover mit Mettmanner Städtekennung (ME) gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Der Wert des Fahrzeugs wird mit ungefähr 90.000 Euro beziffert.

Polizei in Heiligenhaus hofft auf Hinweise

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Autos sowie sonstige Beobachtungen nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150 entgegen.

