Die Standorte: In Heiligenhaus wird diese Woche oft geblitzt

Autofahrer in Heiligenhaus müssen diese Woche mit teuren Fotos rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind.

Heiligenhaus Der Kreis Mettmann und die Polizei werden vom 18. bis zum 23. Dezember an diesen Stellen die Einhaltung des Tempolimits kontrollieren.

Vor Weihnachten wird es in Heiligenhaus noch reichlich blitzen – und zwar immer dann, wenn Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs sind, um noch letzte Weihnachtseinkäufe oder andere Dinge zu erledigen. Für die Woche 18. bis 23. Dezember haben die Polizei und der Kreis Mettmann wieder zahlreiche Blitzer- und Kontrollstandorte in Heiligenhaus bekannt gegeben.

Am Montag, 18. Dezember, wird die Einhaltung des Tempolimits auf der Hülsbecker Straße und auf dem Südring kontrolliert. Am Dienstag, 19. Dezember, folgen dann Kontrollen auf der Talburgstraße und der Velberter Straße.

Das sind die Blitzer-Standorte am Mittwoch, Donnerstag und Freitag in Heiligenhaus

Weiter geht es am Mittwoch, 20. Dezember, auf dem Nordring und der Rheinlandstraße, am Donnerstag, 21. Dezember, auf dem Südring und erneut auf der Rheinlandstraße. Das vorweihnachtliche Blitzer-Finale ist dann am Freitag, 22. Dezember, auf der Langenbügeler Straße und Pinner Straße.

Am Samstag, 23. Dezember, finden in Heiligenhaus keine vorgeplanten Messungen statt, es muss aber immer mit weiteren unangekündigten Kontrollen gerechnet werden.

