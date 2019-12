Die Heiligenhauser Feuerwehr hat sogar ein eigenes Lied

Heiligenhaus Die erste Strophe des Songs

Hier eine kleine Kostprobe von dem Test des Lieds „Wir gehen für EUCH durchs Feuer“. nämlich die erste Strophe.

„Du liegst im Bett und träumst vom Meer, Sommer und Strand, was willst Du mehr, wow – geht das hier ab. Da stimmt was nicht mit der Szenerie, so laut war das am Strand noch nie, Alarm, was geht hier ab?

Aus dem Bett in die Klamotten rein, stolperst noch vor Dich hin, dann ab zur Wache – voll Adrenalin!“ Irgendwann, da haben wir uns geschworen, dass egal, egal was kommen mag, wir gehen für Euch durch Flammen und durchs Feuer. Voll auf Risiko bei Tag und auch bei Nacht.

Wir stehen für Euch bereit, dieser Schwur, er bleibt. Bei Hilfe und Feuer ist uns kein Weg zu weit.“