Diakoniezentrum Heiligenhaus: 24 Bewohner an Corona erkrankt

Heiligenhaus Zwei Bewohner des Diakoniezentrums Heiligenhaus sind Weihnachten an den Folgen ihrer Covid-19-Infektion gestorben. Vier sind genesen.

Heiligenhaus.Aktuell (Montag, 28. Dezember) sind im Diakoniezentrum an der Schulstraße 24 Bewohner an einer Corona-Infektion erkrankt. Zwei Bewohner sind über die Weihnachtsfeiertage an den Folgen der Infektion gestorben.

Sieben Mitarbeiter sind derzeit infiziert.

Dritte Reihentestung

Am Dienstag, 29. Dezember, wird die bereits dritte Reihentestung i Diakoniezentrum stattfinden. Auf Grundlage der aktuellen Corona-Schutzverordnungen und Allgemeinverfügungen müssen Besucher der Einrichtungen nun einen negativen Corona-Test (nicht älter

als 72 Stunden) vorlegen müssen. Ohne Vorlage des Testergebnisses kann der Zutritt zur Einrichtung nicht gestattet werden.

Besucher können sich ebenfalls testen lassen

Für die Besucher der Bewohner stellt das Diakoniezentrum Heiligenhaus eine Testmöglichkeit mit antigen Schnelltests (PoC-Test) an folgenden Terminen zur Verfügung: am Mittwoch, 30. Dezember, zwischen elf und 13 Uhr, und zwischen 16 und 19 Uhr, und am Samstag, 2. Januar, zwischen elf und 13 Uhr, und zwischen 14 und 16 Uhr. Die Testung erfolgt ohne vorherige Anmeldung, Wartezeiten sollten daher eingeplant werden. Die Diakonie drückt Ihr Beileid für die Angehörigen der verstorbenen Bewohner aus und wünscht allen Erkrankten eine baldige Genesung. So abonnieren Sie den WAZ-Newsletter für Heiligenhaus - waz.de