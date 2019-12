Das dritte evangelische Gotteshaus ist in Heiligenhaus entweiht worden. Die Trauer ist groß, doch die Erinnerungen bleiben.

Der Ort ist weg, die Erinnerungen bleiben

Schon lange bevor die ersten Klänge an der Orgel erklingen, fließen bereits die ersten Tränen. Ein weiteres Heiligenhauser Gotteshaus ist entweiht worden. Die evangelische Gemeinde trifft es hart: Nach der Friedenskirche in der Wassermangel und der Gemeinde in Hetterscheidt ist nun auch die Operilp Geschichte.

https://www.waz.de/staedte/heiligenhaus/heiligenhaus-evangelisches-gemeindezentrum-oberilp-schliesst-id227958695.html

Manch einer mag denken: Endlich, die war doch hässlich und keine richtige Kirche. Nein, wirklich schön war das Gemeindezentrum an der Rhönstraße wahrlich nicht – aber umso mehr füllten die hier Aktiven die Räume mit Liebe. Die hier tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen hatten viel Herz, die Predigten eine Botschaft und waren alles andere als langweilig. Viele Kurse und Kreise füllten das Zentrum mit Leben, von den Babys bis zu den Senioren, für jeden gab es einige Angebote.

Ein Gotteshaus als Zuhause

Welche Bedeutung das Zentrum hatte, wurde beim Entweihungsgottesdienst noch einmal deutlich. Der Andrang war so groß wie sonst nur an Weihnachten oder Ostern. Geschichten wurden erzählt, wer hier getauft und konfirmiert wurde, wie hier gefeiert wurde, wie viele schöne Stunden man verbracht hat – ein Gotteshaus als Zuhause vieler.

Nun ist das alles Geschichte, doch die Erinnerungen bleiben, auch für mich. Getauft in der Wassermangel war die Operilp auch meine Heimatkirche. Wie oft ich die Weihnachtsgeschichte hier hörte, ich weiß es nicht. Das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, all das lernte ich hier genauso wie das Stillsitzen als Kind, als ich den Altar, das bunte Kirchenfenster oder das Gemälde ansah, sang und lauschte. Doch auch mich zieht es wie viele Jüngere ehrlicherweise nur noch selten in den Gottesdienst. So darf man sich nicht wundern, wenn am Ende die Kirche geht – der Glaube aber bleibt.