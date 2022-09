Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da... in Heiligenhaus

Herrlich zu betrachten ist derzeit der Acker im Bereich Selbeck an der Höseler Straße: Sonnenblumen sind in voller Blüte und werden von lila blühenden Disteln geschmückt.

Heiligenhaus. Zur Gründüngung wurden auf dem Acker im Heiligenhauser Westen wurden Sonnenblumen und Büschelschön gepflanzt. Wo man ganz genau hinschauen sollte.

Was für ein herrliches Bild: Nachdem auf einem Acker im Westen von Heiligenhaus Anfang Juli Gerste geerntet wurden, blühen dort nun Büschelschön (Phacelia tanacetifolie) und Sonnenblumen (Helianthus) um die Wette. Vor blauem Himmel und strahlender Herbstsonne geht einem beim Spazieren am Feld in der Selbeck an der Höseler Straße das Herz auf.

Heiligenhauser Acker erhält Gründüngung

Sonnenblumen-Freunden geht derzeit beim Anblick des Feldes das Herz auf. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Diese und andere Pflanzen wurden vom Landwirt als Gründüngung eingesät. Die Pflanzen lockern wichtige Nährstoffe in den Boden, sie lockern ihn auf und sorgen für Humus – damit die Ernte im nächsten Jahr wieder gut wird. Ob im kommenden Jahr dort Mais oder Zuckerrüben gedeihen werden, ist noch nicht klar.

Der Kettwiger Bauer Tobias Wortberg bewirtschaftet seit Jahren die Fläche, auf der er im Juni die Wintergerste mit einem hochmodernen Mähdrescher eingefahren hat. „Wir sind relativ früh dran, die Hitze im Juni hat die Reife beschleunigt“, stellte Hans Wortberg fest, der als mitarbeitender Familienangehöriger den Sohn unterstützt.

