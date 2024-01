Der erste Heiligenhauser Ehrenamtspreis geht an ...

Die Initiative „Heljens hilft Ukraine“ transportiert Hilfsgüter und kümmert sich um Geflüchtete in Heiligenhaus. Das Engagement wurde nun gewürdigt.

Heiligenhaus Beim Neujahrsempfang der Stadt ist erstmals ein Preis für ehrenamtliches Engagement vergeben worden. Es gibt gleich drei Preisträger.

Ehrenamt leistet viel – ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Stadtlebens auch in Heiligenhaus: Vereine bieten Sportmöglichkeiten, Menschen helfen in ihrer Freizeit ganz unbürokratisch anderen Menschen, Einrichtungen werden gefördert, ... Die Liste ließe sich problemlos fortsetzen.

Fakt ist aber auch: Das Ehrenamt und Vereine haben es nicht erst seit der Corona-Pandemie schwer: Oft finden sich keine Mitglieder, die im Vorstand Verantwortung übernehmen wollen, manchmal ist das Geld zu knapp, um all das tun zu können, was man möchte, häufig lastet viel Arbeit auf wenigen Schultern.

Um ehrenamtliches Engagement zu würdigen, wurde Ende 2022 beschlossen, alljährlich einen Ehrenamtspreis zu vergeben. Beim Neujahrsempfang der Stadt Heiligenhaus war es nun erstmals so weit. Und das gleich dreifach.

Der dritte Preis geht an den Förderverein der Heiligenhauser Kita „Arche“

Für den mit 500 Euro dotierten dritten Platz hatte die Jury, die sich aus Vertretern des Rates und sozialer Einrichtungen zusammensetzte, unter insgesamt zehn Bewerbern den Förderverein der Kita „Arche“ ausgewählt. Mit dem Geld soll der Außenbereich weiter verschönert werden.

Flüchtlinge pflanzen mit BUND Bäume in Heiligenhaus

Der zweite Platz geht an die BUND-Ortsgruppe Heiligenhaus, die bei einem Projekt Naturschutz und Integrationsarbeit verbindet. Geflüchtete pflanzen unter fachkundiger Anleitung Bäume im Bürgerwald. Mit dem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro sollen weitere Bäume gekauft werden.

„Heljens hilft Ukraine“ gewinnt den ersten Preis

Viel Beifall gab es für den ersten Platz, der mit 1500 Euro dotiert ist: „Heljens hilft Ukraine“. Bereits kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine rollten erste Transporter – vollgepackt mit dem Nötigsten und medizinischen Hilfsgütern – aus Heiligenhaus in Richtung Grenze. Im Laufe der Zeit änderten sich die Hilfen: Geflüchtete werden in Heiligenhaus bei Ämtergängen unterstützt, es gibt Hilfe bei Übersetzungen, aber auch gemeinsame Freizeitaktivitäten.

Richtlinie für Ehrenamtspreis soll verändert werden

Für den diesjährigen Ehrenamtspreis konnten sich nur eingetragene Vereine bewerben. So sieht es die aktuelle Richtlinie vor. Das möchte die CDU allerdings geändert wissen, „weil auch außerhalb des Vereinslebens ehrenamtliches Engagement besteht“ – ob durch einzelne Personen oder Menschen, die sich in Gruppen zusammenschließen. Dieser Antrag muss nun in den politischen Gremien beraten werden.

