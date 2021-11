Ein noch Unbekannter hat eine Delle in einen Porsche gefahren – anschließend flüchtete er. So hoch ist der Sachschaden.

Polizei Delle in Porsche verursacht – Fahrerflucht in Heiligenhaus

Velbert. Ein Unbekannter hat eine Delle in einem Porsche verursacht. Ohne den Schaden zu melden, ist er geflüchtet. Sehr hoher Sachschaden.

Ein Unbekannter hat letzten Sonntag in Heiligenhaus eine Delle in den braunen Porsche Panamera eines Mannes verursacht, ohne den Schaden zu melden. Nach dem Unfall ist er geflüchtet. Das teilte die Polizei mit.

Ein Mann findet eine Delle in seinem Porsche, der Täter ist weg – Sachschaden: 4000 Euro

Der Porschefahrer hat sein Auto von 2 bis 15.10 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Moselstraße 2 abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, entdeckte er die Delle in der Fahrertür. Der Schaden liegt bei etwa 4000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise unter 02056 / 9312-6150 zu melden.

