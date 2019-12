Heiligenhaus. Zur Weihnachtszeit stehen in Heiligenhaus wieder jede Mange verschiedene Gottesdienste auf dem Programm. Hier eine umfassende Übersicht,

Das sind die Heiligenhauser Gottesdienste zu Weihnachten

Wer Weihnachten in die Kirche gehen möchte, hat dazu an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen jede Menge Möglichkeiten. So bietet die evangelische Kirchengemeinde an Heiligabend gleich sieben Gottesdienste an: In der Alten Kirche, Hauptstraße 206, findet um 14 Uhr der Kleinkindergottesdienst statt, um 16 Uhr gibt es dort einen Familiengottesdienst und einen weiteren nebenan im Haus der Kirche mit den Konfis. Um 18 Uhr findet in der Alten Kirche die Christvesper statt. Der Familiengottesdienst im Gemeindezentrum Oberilp, Rhönstraße 3, beginnt um 16.30 Uhr, in der Dorfkirche Isenbügel findet um 15 Uhr ein Familiengottesdienst und um 23 Uhr die Christmette statt.

Weihnachtschristmette im Seniorenheim St. Josef

Die Katholiken feiern die Kinderkrippenfeier in St. Suitbertus, Hauptstraße 132, um 16 Uhr, die Familienchristmette findet um 17.30 Uhr in St. Ludgerus, Rheinlandstraße 58, statt. Die Christmette wird mitgestaltet vom Chor Cantamos und beginnt um 22.30 Uhr in St. Suitbertus. auch im Seniorenheim St. Josef, Rheinlandstraße 24, findet eine Weihnachtschristmette statt, und zwar um 16 Uhr.

Der Heiligabendgottesdienst in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde steht unter dem Motto „365 Tage Weihnachten“ und beginnt um 16 Uhr in der Herzogstraße 10. Die neuapostolische Gemeinde feiert ihren Gottesdienst zu Weihnachten am Mittwoch, 25. Dezember, um 10 Uhr in der Wülfrather Straße 9.

Auch am Zweiten Weihnachtstag werden Gottesdienste gefeiert

Am ersten Weihnachtstag können die Protestanten bereits um sieben Uhr den Frühgottesdienst mit dem CVJM-Posaunenchor in der Alten Kirche besuchen, außerdem gibt es um zehn Uhr noch einen weiteren Gottesdienst. Am zweiten Weihnachtstag findet um zehn Uhr ein Weihnachtsgottesdienst im evangelischen Diakoniezentrum, Schulstraße 2, statt. Auch bei den Katholiken gibt es sowohl am am ersten als auch am zweiten Weihnachtstag die Möglichkeit, entweder um 9.30 Uhr die Heilige Messe in St. Ludgerus oder um 11.15 Uhr die in St. Suitbertus – hier singt der Kinderchor am 26. Dezember – zu besuchen.