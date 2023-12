Das sind die Gottesdienste zu Weihnachten in Heiligenhaus

An Weihnachten sind die Kirchen in Heiligenhaus wieder voll, wie hier die Alte Kirche.

Heiligenhaus. Heiligabend gehört für viele der Besuch der Kirche zur Tradition. Eine Übersicht über alle Messen der evangelischen und katholischen Gemeinden.

Der zweite Advent steht vor der Tür, in vierzehn Tagen schon ist Heiligabend. Und auch wenn die Kirchen an den normalen Sonntagen selten voll besetzt sind, der Gang in den Weihnachtsgottesdienst gehört nach wie vor für viele Menschen dazu. Eine Übersicht über die Termine der evangelischen, evangelisch-freikirchlichen und katholischen Kirchengemeinden in Heiligenhaus.

Mit einem offenen Advents-Liedersingen bereits am dritten Advent stimmt die evangelische Kirchengemeinde ein, und zwar um 10 Uhr in der Alten Kirche (Hauptstraße 206) mit Pfarrerin Birgit Tepe. An Heiligabend dann geht es bereits um 14 Uhr in der Alten Kirche los mit dem Kleinkindergottesdienst. Angesprochen sind hier vor allem Familien, deren Kinder noch so klein sind, dass sie noch zu hibbelig sind für den großen Familiengottesdienst, der um 16 Uhr ebenfalls in der Alten Kirche stattfindet.

Heiligenhauser evangelische Gemeinde führt wieder Krippenspiele auf

Beim Familiengottesdienst in der Alten Kirche wird es auch wieder ein Krippenspiel geben. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Während beim Kleinkindergottesdienst auf kindgerechte Art und Weise die weihnachtliche Geschichte erzählt werden soll, gibt es im Familiengottesdienst wieder das beliebte Krippenspiel. Pfarrerin Kirsten Pape und Kantorin Annerose Niedworok übernehmen die Gestaltung. Pfarrerin Tepe übernimmt dann wieder um 18 Uhr mit der Christvesper in der Alten Kirche – hier wird es ruhig und besinnlich mit traditionellen Weihnachtsliedern. Übrigens: Die Gottesdienste um 16 und 18 Uhr übertragt die Gemeinde live über Zoom, den Link findet man auf der Homepage evkheiligenhaus.ekir.de.

In der Dorfkirche Isenbügel (Isenbügeler Straße 25) finden wieder zwei Familiengottesdienste statt, und beide Male mit Krippenspiel. Um 15 Uhr lädt Pfarrerin Engert und um 16.30 Uhr Pfarrerin Düsterhöft ein. Mit der Christmette um 23 Uhr geht in Isenbügel der Heiligabend zu Ende mit Pfarrerin Düsterhöft.

Heiligabend-Gottesdienst mit Musik in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde

Am ersten Weihnachtstag findet um 7 Uhr der Frühgottesdienst mit Pfarrerin Tepe und dem CVJM-Posaunenchor statt mit einem anschließenden Frühstück im Haus der Kirche, um 10 Uhr gibt es dann den festlichen Gottesdienst. Am zweiten Weihnachtstag feiern die Bewohnerinnen und Bewohner des Diakoniezentrums um 10 Uhr einen Weihnachtsgottesdienst mit Pfarrerin Pape, um 11 Uhr lädt sie zum weihnachtlichen Gottesdienst in der Alten Kirche ein.

In der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde (Herzogstraße 10) heißt es an Heiligabend um 16 Uhr „Weggefährten – mit Maria und Josef… trotzdem überwältigt!“ Musik gibt es dabei von Anna Kunz (Gesang und Klavier) und Marie Leite (Cello).

Das sind die Gottesdienste in St. Suitbertus und St. Ludgerus

Die Gottesdienste der katholischen Kirchengemeinde St. Suitbertus finden wahlweise in der Suitbertus- und der Ludgeruskirche statt. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Viele Gottesdienste stehen auch bei der katholischen Kirchengemeinde Sankt Suitbertus an. Um 16 Uhr gibt es am Heiligen Abend das beliebte Kinderkrippenspiel in St. Suitbertus (Hauptstraße 132). Die traditionelle Familienchristmette findet dann in St. Ludgerus (Rheinlandstraße 58) statt, und zwar um 17.30 Uhr. Die Christmette beendet den Heiligabend um 22 Uhr in St. Suitbertus, Cantamos wird hier dann auch singen.

Zum Hochfest des Herrn am ersten Weihnachtstag geht es dann weiter mit den Heiligen Messen um 9.30 Uhr in St. Ludgerus und um 11.15 Uhr in St. Suitbertus, am zweiten Weihnachtstag, dem Heiligen Stephanus, singt der Kirchenchor in der Heiligen Messe um 9.30 Uhr in St. Ludgerus, um 11.15 Uhr findet die Heilige Messe in St. Suitbertus statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus