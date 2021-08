Das sind die Einschulungstermine in Heiligenhaus

Am 19. August heißt es Einschulung für die i-Dötzchen, wie hier im letzten Jahr in der Schule Schulstraße.

Heiligenhaus. Die Einschulungsfeiern in Heiligenhaus sind nun geplant. Es kann aufgrund von aktuellen Coronaentwicklungen jedoch noch zu Änderungen kommen.

Die Schulranzen sind schon längst ausgewählt, die Schultüten, sie werden sicher gerade fertig gemacht: Bald ist es soweit, dann beginnt für viele Kinder der erste Schultag – ob an der Grundschule oder einer weiterführenden Schule. Hier nun die Infos der Stadt zur Einschulung.

Sollte es die Infektionslage nach den Sommerferien zulassen, so ist geplant, die Einschulungen an den Grundschulen am Donnerstag, 19. August durchzuführen. Änderungen können sich kurzfristig ergeben – deswegen sollte immer auf die Homepage geschaut werden. Die Eltern werden zudem über die Änderungen per Mail informiert.

Jedes Jahr kommt der Bürgermeister in eine andere Grundschule, um die i-Dötzchen zu begrüßen. Dieses Jahr wird Michael Beck in der Unterilp ein Grußwort halten. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Städt. Gem.-Grundschule Regenbogen Heiligenhaus, Moselstraße 51

Die Einschulungsfeier mit ökumenischem Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Anschließend erfolgt die erste Unterrichtsstunde, die bis 11.45 Uhr dauert. Bürgermeister Michael Beck wird vor Ort sein.

Städt. Gem.-Grundschule Schulstraße, Schulstraße 1

Der erste Schultag beginnt um 8.30 Uhr mit einer kleinen Feier auf dem Schulhof. Hier erwartet die Schulneulinge ein kleines Programm, mit welchem die älteren Kinder ihre neuen Mitschüler willkommen heißen. Im Anschluss an die Feier gehen die Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen in die Klassen und erleben ihre erste Unterrichtsstunde. Währenddessen werden die wartenden Eltern und Verwandten mit Getränken bewirtet und können die Zeit zu einem ersten Kennenlernen nutzen. Der erste Unterricht endet um 9.45 Uhr. Danach sind alle, die sich zum Gottesdienst angemeldet haben, herzlich eingeladen, miteinander einen ökumenischen Einschulungsgottesdienst in der Alten Kirche zu feiern. Der Gottesdienst endet gegen 10.30 Uhr und damit auch der erste Schultag.

Städt. Gem.-Grundschule Gerhard-Tersteegen, Velberter Straße 106

Los geht es um 8.45 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Alten Kirche in der Hauptstraße 206. Ab ca. 10.15 Uhr findet die Begrüßungsfeier auf dem Schulhof statt. Diese wird in diesem Jahr auch bei Regen draußen stattfinden. Anschließend werden die neuen Schulkinder von ihren Paten in die Klassenräume begleitet und erleben ihren ersten Unterricht. Nach der ersten Schulstunde nehmen die Eltern ihre Kinder wieder in Empfang (ca. 11.30 Uhr). Alle Teilnehmer über sechs Jahren müssen einen negativen Bürgertest oder ähnliches vorweisen.

Kath. Grundschule St. Suitbertus, Am Sportfeld 5

Die Einschulung findet in zwei Gruppen statt. Anders als gewohnt gibt es eine kurze Andacht auf dem Schulhof mit einer anschließenden kleinen Feier. Danach werden die neuen Schulkinder von ihren Paten abgeholt und erleben ihren ersten Unterricht in ihrer Klasse. Nach der ersten Schulstunde nehmen die Eltern ihre Kinder wieder im Empfang und überreichen ihnen die liebevoll gestalteten Schultüten.

Ev. Grundschule Adolf- Clarenbach, Pestalozzistraße 16-18

Los geht es um 8.30 Uhr auf dem Schulhof mit einem Gottesdienst. Pro SchülerIn sind zwei Begleitpersonen dazu eingeladen. Auf jeden Fall ist das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske erforderlich. Gegen 9 Uhr werden die Schulneulinge mit einem kleinen Programm begrüßt. Anschließend erfolgt der erste Unterricht, der um ca. 10.30 Uhr enden wird. Nach dem Unterricht haben die Eltern – in kleinen Gruppen – die Möglichkeit, Fotos im Schulgarten zu machen. Sollte es an diesem Tag stärker regnen, muss der Gottesdienst ausfallen. Die Kinder werden dann um 8.30 h auf dem Schulhof empfangen und direkt in die Klasse geführt. Der Unterricht endet in diesem Fall um ca. 10 Uhr.

Für die Fünftklässler wird der Unterricht am Mittwoch, 18. August, starten:

Realschule, Feldstraße 2

Die neuen Schülerinnen und Schüler lernten ihre neue Schule bereits am 28. Juni kennen. Am 18. August startet der Unterricht dann nach einer kurzen Begrüßung auf dem Schulhof um 9 Uhr. Die Schulbücher werden ausgegeben und die AG-Wahlzettel verteilt. Schulleitung und Sekretariat stehen während des gesamten Vormittags für Informationen zur Verfügung. Der Schultag endet an diesem Tag um 11.25 Uhr nach der vierten Stunde. In den ersten drei Tagen werden die „Fünfer“ mit einer Schulrallye, Informationen und Spielen durch die Klassenlehrer und die Schülerpaten in das Schulleben eingeführt.

Gesamtschule, Hülsbecker Straße 5

Die Begrüßungsfeierlichkeiten zur Einschulung finden auch in diesem Schuljahr ausnahmsweise erst nach den Sommerferien am 18. August um 12 Uhr statt. Dabei wird es viele bunte Willkommensgrüße geben und die neuen Schülerinnen und Schüler lernen ihre Mitschüler/-innen und Klassenlehrerteams kennen. Bereits vor den Ferien erhielten die Familien einen Brief mit allen organisatorischen Hinweisen und der Klasseneinteilung, so dass alle gelassen und entspannt die Sommerferien genießen können. Das Highlight der ersten Schulwoche wird dann der Sponsorenlauf am 20. August sein.

Immanuel-Kant-Gymnasium, Herzogstraße 75

Mit einem Gottesdienst und anschließender Begrüßungsfeier werden die Schülerinnen und Schüler am 18. August herzlich willkommen geheißen. In festlichem Rahmen erfahren sie, in welche Klasse sie kommen und verbringen im Anschluss an die gemeinsame Einführung den Vormittag mit ihren Klassenlehrerteams und ihren Paten in ihren neuen Klassen. Die Eltern werden währenddessen von der Schulleitung willkommen geheißen und haben die Gelegenheit, sich klassenintern kennen zu lernen. Da in Zeiten von Corona immer erst kurzfristig feststeht, unter welchen Auflagen Feiern stattfinden können, werden genauere Informationen ab Anfang August über die Homepage des IKG bereitgestellt und den Eltern und Kindern per Post mitgeteilt. Am Donnerstag und Freitag des neuen Schuljahres findet der Unterricht nach einem Sonderplan statt, damit die Kinder ihre Mitschüler, Lehrer und Paten intensiver kennen lernen und mit ihnen die neuen Räumlichkeiten spielerisch erkunden können.

