Das sind die Abiturienten der Gesamtschule Heiligenhaus

Heiligenhaus. An der Gesamtschule Heiligenhaus wurden feierlich die Abiturzeugnisse überreicht. Wir haben alle Namen der frisch gebackenen Abiturienten.

Nicht nur am Immanuel-Kant-Gymnasium kann in Heiligenhaus das Abitur gemacht werden, sondern natürlich auch an der Gesamtschule Heiligenhaus.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben sich erfolgreich durch Klausuren und Prüfungen gekämpft und haben am Donnerstag ihre Abiturzeugnisse erhalten:

Al Dalki, Sarah | Arnold, Sasha | Asrihi, Safae | Axmann, Jannik | Aydemir, Emircan | Babeliowsky, Björk Lillemor | Balkan, Liva Emmi | Bauer, Anna Joelin | Benkert, Tim Henrik | Bülbül, Ömür | Cosentino, Lätizia Joanna | Dalli, Selin | Dambor, Johanna | Dembski, Tobias-Tim | Demuth, Adrian| Dlask, Mathilda | Eberle, Jonas | Eger, Linda | Erdogan, Kerem | Flach, Mara Sofie | Frontzek, Leonie | Görtz, Ben Robert | Groher, Tim | Grün, Phoenix | Grün, Ronja | Habig, Mattis | Hartmann, Leonie | Hoeft, Ben | Hovhannisyan, Beatrice | Huschidarian, Nikan | Jacobi, Lena | Kaminski, Linus | Katoglu, Baris | Kauz, Jan-Hendrik | Kersten, Tobias Simon | Klein, Vincent | Koslov, Viktoria | Kot, Natalia | Krämer, Rafael | Kriegsmann, Lisa Kristin | Kubs, Anastasia | Kunz, Alina | Makowski, Monika | Messing, Johannes | Molitor, Sarah Eileen | Möllmann, Maja Marie | Pfeifer, Katalin | Philipp, Jeannique | Psiorz, Niklas | Richter, Lucy Evelyn | Risse, Luke | Rollik, Marcel | Roscher, Leona Franziska | Scheid, Tim | Schüling, Michael | Schwarz, Leon | Szabo, Jona | Tallih, Iman | Tarim, Sefika Nur | Thesing, Lisa Magdalena | Weigt, Charlize Liv | Wentscher Kilian | Werner, Deniz Can | Wodtke, Melanie | Wolf, Justus | Worm, Nele Marie | Wüstefeld, Marla Joy | Wüstling, Emelie Corvette | Yilmaz, Hayat | Zarrouk Moussa

Die WAZ gratuliert allen frisch gebackenen Abiturientinnen und Abiturienten und wünscht alles Gute für den weiteren Lebensweg.

