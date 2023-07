Das ist der Fahrplan für die Heiligenhauser i-Dötzchen

Die Heiligenhauser i-Dötzchen starten alle am Dienstag, 8. August, ins Schulleben.

Heiligenhaus. Einer der wichtigsten Tage im Leben steht kurz bevor: Am 8. August werden die Heiligenhauser i-Dötzchen eingeschult – zu diesen Zeiten.

Für viele Kinder ist der Dienstag, 8. August, schon jetzt dick und fett im Kalender markiert: Um die 250 Jungen und Mädchen werden da ihren ersten Schultag erleben. Und so werden die Grundschulen ihre i-Dötzchen empfangen.

Grundschule Regenbogen (Moselstraße 51, Unterilp)

Die Einschulungsfeier der Grundschule Regenbogen beginnt um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend erfolgt die erste Unterrichtsstunde, die bis circa 11.45 Uhr dauert. In dieser Zeit sind die Eltern zu Kaffee, Kuchen und vor allem zum gegenseitigen Kennenlernen bei netten Gesprächen eingeladen. Sollten sich Änderungen ergeben, werden die Eltern persönlich und schriftlich sowie über die Homepage von der Schule informiert. „Wir freuen uns auf Sie und heißen die Schulneulinge herzlich Willkommen“, so die Grundschule.

Grundschule Schulstraße (Schulstraße 1, Stadtmitte)

Die Einschulungsfeier der neuen ersten Klassen beginnt um 8.30 Uhr auf dem Schulhof. Hier erwartet die Schulneulinge ein kleines Programm, mit welchem die älteren Kinder ihre neuen Mitschüler willkommen heißen. Im Anschluss an die Feier gehen die Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen in die Klassen und erleben ihre erste Unterrichtsstunde. Währenddessen werden die wartenden Eltern und Verwandten mit Getränken bewirtet und können die Zeit zu einem ersten Kennenlernen nutzen. Der erste Unterricht endet um 9.45 Uhr. Danach sind alle herzlich eingeladen, miteinander einen ökumenischen Einschulungsgottesdienst in der Alten Kirche zu feiern. Der Gottesdienst endet gegen 10.30 Uhr und damit auch der erste Schultag. Die Schulleitung weist darauf hin, dass kurzfristige Änderungen möglich sind. Den Eltern wird deshalb empfohlen, sich zum Ende der Sommerferien über die Homepage der Grundschule zu informieren.

Grundschule Gerhard-Tersteegen (Velberter Straße 106, Hetterscheidt)

Zum ersten Mal wird der neue Schultornister zum Einsatz kommen – und natürlich auch die Schultüte. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Los geht es um 8.45 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Alten Kirche in der Hauptstraße 206. Ab circa 10.15 Uhr startet die Begrüßungsfeier auf dem Schulhof. Anschließend werden die neuen Schulkinder von ihren Patinnen und Paten begrüßt und zu den Klassenräumen begleitet und erleben ihren ersten Unterricht. Währenddessen werden die wartenden Eltern vom Förderverein und den zweiten Schuljahren mit Getränken und einem kleinen Snack bewirtet. Diese Zeit kann zu einem ersten Kennenlernen genutzt werden. Nach der ersten Schulstunde nehmen die Eltern ihre Kinder wieder in Empfang (circa 11.30 Uhr). „Wir freuen uns auf ein schönes Einschulungsfest und ganz besonderes auf die Schulneulinge“, freut sich die Schulleitung.

Katholische Grundschule St. Suitbertus (Am Sportfeld 5, Wassermangel)

Der Einschulungstag beginnt um 8 Uhr mit einem Gottesdienst in St. Ludgerus. Anschließend treffen sich alle auf dem Schulhof zur Einschulungsfeier. Es gibt eine kleine Aufführung. Danach werden die neuen Schulkinder von ihren Paten abgeholt und erleben ihren ersten Unterricht in ihrer Klasse. In dieser Zeit können sich die Eltern der Schulneulinge bei Kaffee und Kuchen kennenlernen. Nach der ersten Schulstunde nehmen die Eltern ihre Kinder wieder im Empfang und überreichen ihnen die liebevoll gestalteten Schultüten.

Evangelische Grundschule Adolf- Clarenbach (Pestalozzistraße 16-18, Isenbügel)

Bürgermeister Michael Beck begrüßt jedes Jahr an einer Grundschule die i-Dötzchen – hier in der Unterilp im Jahr 2021. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Einschulung der Kinder mit ihren Eltern beginnt um 8.10 Uhr in der Dorfkirche mit einem Gottesdienst. Weitere Gäste sollen bitte aus Platzgründen auf dem Schulhof der Adolf-Clarenbach-Schule warten. Gegen 9 Uhr werden die Schulneulinge mit einem kleinen Programm auf dem Schulhof begrüßt. Anschließend erfolgt der erste Unterricht, der um circa 11 Uhr enden wird. In der Zwischenzeit sind Eltern und Gäste herzlich zu Kaffee und Plätzchen eingeladen. Nach dem Unterricht haben die Eltern die Möglichkeit, Fotos im Schulgarten und in der Klasse zu machen. Die Isenbügeler können sich zudem über hohen Besuch am ersten Schultag freuen: Bürgermeister Michael Beck wird ein Grußwort halten; jede Schule ist dabei alle fünf Jahre einmal dran.

