Wegen eines umgestürzten Baumes war die Ratinger Straße in Heiligenhaus für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt.

Sturm-Einsätze Das hat Sturm Zoltan (bisher) in Heiligenhaus angerichtet

Heiligenhaus Bis Freitagmittag musste die Feuerwehr zu elf Einsätzen ausrücken. Umgestürzte Bäume blockieren mehrere Straßen und Wege.

Die Feuerwehr Heiligenhaus wurde bis Freitagmittag zu insgesamt elf Einsätzen gerufen. Bei den Einsätzen handelte es sich um umgestürzte Bäume, welche Straßen und Wege versperrten oder blockierten.

Den Anfang machte am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr ein umgestürzter Baum auf der Selbecker Straße. Anschließend wurde die Ratinger Straße von einem umgestürzten Baum befreit. Hierzu musste die Straße rund eine halbe Stunde für den Verkehr gesperrt werden.

Am Panoramaradweg in Heiligenhaus wurde ein umgestürzter Baum durch die Feuerwehr beseitigt. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

Auf der Frankfurter Straße fielen gleich mehrere Bäume in eine Stromleitung. Der zuständige Netzbetreiber „Westnetz“ schaltete den Strom für einen Teilbereich der Straße zeitweise ab.

Aufwendiger Einsatz auf der Gohrstraße in Heiligenhaus

Ein aufwendigerer Einsatz fand auf der Gohrstraße statt. Hier lag ein Baum quer über der Fahrbahn und hatte sich in einer Baumgabel verkeilt. Ein sicheres Abtragen des Baumes war ohne weiteres nicht möglich, sodass der Baum mit einer Zugvorrichtung in Richtung Fahrbahn gezogen und anschließend beseitigt wurde.

Drei Bäume blockieren Kettwiger Straße in Heiligenhaus

Den Abschluss des Tages stellte ein Einsatz auf der Kettwiger Straße dar. Hier waren insgesamt drei Bäume auf die Straße gefallen und mussten aufwendig zersägt werden. Der Einsatz war gegen 1.30 Uhr in der Nacht beendet. Im Anschluss wurden die Fahrzeuge auf der Wache wieder einsatzbereit gemacht.

Am Freitagmorgen folgten weitere Einsatzstellen an der Frankfurter Straße und am Angerweg.

