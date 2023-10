Freizeit Das gibt es beim Wald- und Bauernmarkt in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Bogenschießen, Märchen oder Wildgulasch im Heiligenhauser Waldmuseum, Bauernmarkt im Museum Abtsküche – das ist los in der Museenlandschaft.

Konzert, Wald- und Bauernmarkt heißt es rund um das Wochenende 21. und 22. Oktober (Samstag und Sonntag) in der Museumslandschaft Abtsküche (Abtskücher Straße). Das erwartet die Zuschauer.

Bereits am Samstag geht es musikalisch um 16 Uhr los: Im Rahmen des Musikfestivals Viertelklang spielt dann der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert. 50 Musiker werden an der der Feuerwehrscheune mit sinfonischer Blasmusik das Publikum in ihren Bann ziehen.

Robin im Paradies sorgt für Spannung im Heiligenhauser Wald

Die Märchenerzählerin Anna Molitor begeisterte schon im letzten Jahr mit ihrer Märchenstunde im Waldmuseum. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Am Sonntag öffnen die Museen der Museumslandschaft Abtsküche von 11 bis 17 Uhr ihre Türen. Das Waldmuseum mitten im Paradies (hinter dem Museum Abtsküche einfach dem Waldweg folgen) begrüßt den altbekannten Robin im Paradies: Die Helden seien zurück, kündigt das Veranstaltungsteam an, neben Bogenschießen und Lagerfeuer gibt es für die Kinder Märchenmomente. Gegen den Hunger kann man sich mit einer Wildgulaschsuppe stärken. Am Umweltbildungszentrum gibt es ein Bastelangebot für Kinder.

Kulinarische Spezialitäten

Der Wald- und Bauernmarkt im Museum Abtsküche verspricht kulinarische Spezialitäten und schöne Accessoires als Geschenke oder für den persönlichen Bedarf. Der Rouenhof aus Kevelaer präsentiere wieder seine Brot-, Wurst- und vor allem Käsespezialitäten in Bio-Qualität, es gibt Honig und Honigprodukte, hausgemachte Marmeladen, Kunst aus Wolle, Kerzen, Wein und Heilsalben. Mit Grillwürstchen, Waffeln, gebrannten Mandeln und selbst gebackenem Kuchen kann man sich für weitere Aktivitäten stärken.

Der beliebte Shuttleservice zwischen den Museen mit einem der großen roten Feuerwehr-Oldtimer wird ebenfalls wieder angeboten.

