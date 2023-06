Darum träumen die Tresbachs aus Heiligenhaus vom Kleingarten

Familie Tresbach aus Heiligenhaus sucht einen Kleingarten, um die Ruhe in der Natur zu genießen. Doch die Suche gestaltet sich viel schwieriger als gedacht.

Frische Blumen stehen auf dem kleinen Balkon von Familie Tresbach. Der Blick auf die großen Bäume einer kleinen Grüninsel in der Stichstraße sorgt für ein bisschen Naturgefühl. Doch gerne möchte das 26-jährige Ehepaar aus Heiligenhaus gemeinsam mit ihren beiden Kindern die Natur in einem Garten genießen.

Die Suche nach einem Kleingarten in der Umgebung von Heiligenhaus gestaltet sich jedoch als nahezu unmöglich. „Die Wartezeiten sind einfach total lang“, sagt Mama Saskia Tresbach enttäuscht. Zeit in der Natur zu verbringen, dass ist der Familie wichtig, bedeutet für sie Entspannung und wieder Kraft zu tanken für den Alltag – und sie wissen: „Das tut den Kindern auch einfach total gut.“

Kleingarten in Heiligenhaus als Kleinod für die Familie

Seit anderthalb Jahren sucht die Familie nun schon nach einem Kleingarten, bislang vergeblich – und so vertreiben sie sich die Freizeit anders. „Wir haben schon eine Ruhrtopcard, aber einfach mal in einem eigenen Stück Grün gemeinsam grillen können oder auch einfach entspannen, das wäre wirklich ein Traum.“

Kleingärten sind bei Heiligenhausern, wie hier im Luftbild die Kleingartenanlage Leibeck, sehr beliebt. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bei den umliegenden Kleingartenvereinen hat die Familie schon angefragt und die Antwort ist immer wieder die Gleiche: „Wir setzen sie auf eine Liste, in zwei bis drei Jahren könnte es klappen.“

Auf ihre Suche über Facebook hat sich auch niemand gemeldet, ebenso gestaltet sich die Suche auf einem Kleinanzeigenportal. „Da wimmelt es nur von Suchanzeigen“. Der Drang von Familien, ein kleines Stück Grün für sich zu beanspruchen, ist groß. Große Wünsche an das Gartenstück hat Familie Tresbach nicht: „Aber Strom und fließendes Wasser ist ein Muss“, sagt Marvin Tresbach.

Eine Parzelle in Heiligenhaus mit eigenem Obst- und Gemüseanbau

Gerne möchte die Familie auch Obst und Gemüse in ihrer Parzelle anpflanzen und ernten. Die finanziellen Mittel, falls beispielsweise eine vorhandene Gartenhütte auf der Parzelle ausschließlich zum Kauf angeboten wird, kann die Familie aufbringen, aber auch ein reines Pachtgrundstück kommt für Marvin und Saskia Tresbach in Frage – und auch, ob das Angebot von einem Verein, von städtischer Seite oder von privat kommt, spielt ebenfalls keine Rolle.

Wer einen Tipp oder ein Angebot für einen Kleingarten im Umkreis um Heiligenhaus für Familie Tresbach hat, kann sich mit der Redaktion in Verbindung setzen unter der Rufnummer 02051 495 31 oder per Mail an redaktion.heiligenhaus@waz.de

DIe Kleingartenanlage Gohr in Heiligenhaus (hier ein Archivfoto aus dem Winter) hat derzeit eine lange Warteliste. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

