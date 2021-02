Einsatz Müllcontainer am Heiligenhauser Südring in Brand gesetzt

Heiligenhaus. Wieder haben zwei junge Männer einen Müllcontainer in Heiligenhaus in Brand gesetzt. Ein Zeuge konnte sie jedoch dabei beobachten.

Schon wieder Feuer: Zwei junge Männer wurden dabei beobachtet, wie sie am Südring einen Müllcontainer in Brand setzten. Dank eines Zeugen konnte die Feuerwehr schnell alarmiert werden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

+++ Verpassen Sie keine Nachrichten aus Heiligenhaus mehr. Abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter. +++

Was war geschehen? In der Nacht zu Dienstag, gegen 1.15 Uhr, bemerkte ein Anwohner im rückwärtigen Garagenbereich eines Mehrfamilienhauses am Südring zwei junge Männer. Einer davon warf etwas in den dort aufgestellten Müllcontainer, woraufhin dieser unmittelbar Feuer fing. Der junge Mann entfernte sich anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Mehrere hundert Euro Schaden entstanden

Der Zeuge informierte umgehend die Feuerwehr, die den Brand zügig löschen konnte. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass der Container hierbei beschädigt wurde und ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Die Polizei hat ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen eingeleitet.

Die am Tatort beobachteten Brandleger können von dem Zeugen lediglich als circa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Brandgeschehentätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus unter 02056 / 9312 6150 in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Heiligenhaus.