Containerbrände in Heiligenhaus – Polizei bittet um Hinweise

Heiligenhaus. Es nimmt kein Ende: Wieder haben in Heiligenhaus Müllcontainer gebrannt. Wieder geht die Polizei von Brandstiftung aus. Sie hofft auf Hinweise.

Erneut haben zwei Müllcontainer in Heiligenhaus gebrannt – auch diesmal geht die Polizei davon aus, dass die Brände mutwillig gelegt wurden. Ein Frau hatte am Montag gegen 17.55 Uhr eine brennende Papiertonne am Christine-Teusch-Weg entdeckt und die Feuerwehr informiert. Noch bevor die Hilfskräfte eintrafen, konnte ein Anwohner die Flammen löschen. Gegen 21.10 Uhr stellte ein Anwohner der Erich-Ollenhauer-Straße ebenfalls den Brand einer Papiertonne fest, welche an einem angrenzenden Grünstreifen aufgestellt war. Mit einem Gartenschlauch konnte er die Flammen löschen, so dass kein größerer Schaden entstand. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 02056 / 9312 6150. Mehr Informationen rund um Heiligenhaus erhalten Sie hier.