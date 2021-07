CDU: Feierabendmarkt soll ab September wieder stattfinden

Lang, lang ist es her: Der Feierabendmarkt auf dem Rathausplatz soll bald wieder starten, findet die CDU Heiligenhaus – wie hier im September 2019.

Heiligenhaus. Die Heiligenhauser lieben ihre Feste – auf die sie pandemiebedingt verzichteten. Die CDU möchte nun den Feierabendmarkt wieder stattfinden lassen.

Mit Rückgang der Inzidenzwerte und wachsender Impfquote könnte das öffentliche Leben langsam wieder hochgefahren werden. Das findet auch die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Heiligenhaus und stellte daher eine Anfrage an die Stadtverwaltung. Bürgermeister Beck wird darin gebeten den Feierabendmarkt ab September wieder stattfinden zu lassen. Ein dazu notwendiges Hygienekonzept soll ebenfalls entworfen werden.

„Möglichst großflächiger Markt“

Der Feierabendmarkt hatte sich schnell etabliert. Foto: Heinz-Werner Rieck / FUNKE Foto Services

„Hierbei sind natürlich alle notwendigen Vorkehrungen einzuhalten, um einer erneuten Ausweitung der Pandemie zu unterbinden“, so der Fraktionsvorsitzende Ralf Herre. Die Christdemokraten wünschen sich, dass die Akteure und Marktbeschicker frühzeitig auf eine Teilnahme angesprochen werden.

„Es soll ein möglichst großflächiger Markt ermöglicht werden, um alle erforderlichen Abstände zwischen den Besuchern einhalten zu können“, so Herre in der Anfrage, die am 17. August im Ausschuss für Wirtschaftsförderung behandelt werden soll. Die Christdemokraten wollen dann zum Stand der Planungen unterrichtet werden.

