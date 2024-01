Busfahrer streiken Freitag: Auswirkungen in Heiligenhaus

Am Freitag dürfte es noch voller als sonst (Archivbild) auf den Straßen in und um Heiligenhaus werden.

Heiligenhaus Die Gewerkschaft Verdi hat den kommunalen Nahverkehr zum Streik aufgerufen. Das hat auch für Heiligenhauser Pendler Folgen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen zu einem ganztägigen Streik am Freitag, 2. Februar, aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 30.000 Beschäftigten im kommunalen ÖPNV.

Am Streik beteiligen werden sich nach Gewerkschaftsangaben auch die Rheinbahn und die Ruhrbahn.

Somit hat der Streik auch Auswirkungen auf Heiligenhaus und den Essener Süden.

Diese Buslinien in Heiligenhaus könnten vom Streik betroffen sein

Die Rheinbahn bedient in Heiligenhaus unter anderem die Buslinien SB19, 770, 771, 772, 774 und O17, teilweise jedoch in Kooperation mit der DB-Tochter Rheinlandbus, die nicht unter den am Streik teilnehmenden Betrieben zu finden ist, teilweise bedient durch private Unternehmer, die sich ebenfalls nicht am Streik beteiligen.

Welche Linien wie verkehren bzw. zu welchen Ausfällen es kommt, haben Rheinbahn und Ruhrbahn noch nicht mitgeteilt.

Auch die S-Bahn S6 fährt aktuell nicht Richtung Düsseldorf und Essen

Da zudem die S-Bahn S6 zwischen Düsseldorf-Rath und Essen-Kettwig nicht fährt, haben es Pendler an diesem Freitag wohl schwer.

Genaue Infos sollten Kunden den gängigen Mobilitäts-Apps (VRR oder DB Navigator) entnehmen..

