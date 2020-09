Bunt gemischtes Ferienprogramm im Club Heiligenhaus

Heiligenhaus. Trotz Corona finden im Club Heiligenhaus zahlreiche Veranstaltungen während der Herbstferien statt. Anmeldungen sind unbedingt erforderlich.

Trotz Corona lässt der Club die Heiligenhauser Kinder und Jugendliche in den Herbstferien nicht im Regenstehen: Es gibt wie gewohnt ein umfangreiches Angebot, wenn auch in abgespeckter Form und unter den geltenden Hygieneschutzmaßnahmen.

Direkt am ersten Ferientag, am Montag, 12. Oktober, starten mehrere Workshops und Veranstaltungen: So sind kleine Kriminalisten zwischen sechs und elf Jahren von Montag bis Freitag (12. bis 16. Oktober) jeweils von 10 bis 13 Uhr) aufgerufen, mit den Werkzeugen der Ermittler in die Welt von Sherlock Holmes und den drei ??? einzutauchen. Für Kinder zwischen 9 und elf Jahren findet in derselbe Kurs nachmittags zwischen 14. bis 17 Uhr statt. Die Teilnahme an dem Kurs „Junior Detektive“ kostet 60 Euro.

Naturcamp für Grundschüler

Ebenfalls in der ersten Ferienwoche wird das beliebte Naturcamp für Grundschüler der ersten und zweiten Klasse täglich von 10 bis 13 Uhr angeboten – drinnen und draußen widmen sich die Kinder mit alle Sinnen den Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft. Die Kursgebühr beträgt 55 Euro.

Zudem stehen wieder zwei Nähkurse auf dem Programm, ebenfalls von Montag, 12. Oktober, bis Freitag, 16. Oktober: Kurs 1 näht morgens von 10 bis 12. 30 Uhr, Kurs 2 nachmittags von 14 bis 16.30 Uhr. Die Kursgebühr liegt bei 70 Euro inklusive Material.

Dance Factory lehrt viele moderne Tänze

Die Dance Factory bringt 10 bis 14-Jährigen moderne Tanzrichtungen bei, etwa Hip Hop oder Modern Dance. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Wer lieber tanzt, sollte sich ebenfalls die erste Ferienwoche freihalten: Im Rahmen des Kulturrucksacks bietet die „Dance Factory“ 10 bis 14-jährigen Kindern und Jugendlichen von Montag, 12. Oktober, bis Donnerstag, 15. Oktober, jeweils von 10 bis 14 Uhr, das Erlernen von Grundlagen unterschiedlicher moderner Tänze an. Der Kurs ist kostenlos. Auch umsonst ist der Besuch des Films „Marvel` Avengers Infintiy War“ am Montag, 12. Oktober, um 12.30 Uhr, in gemütlicher Kinoatmosphäre auf großer Leinwand.

Alle 20 Minuten ein anderes Spiel

Beim Speedgaming am Dienstag, 13. Oktober, von 15.30 Uhr bis 17 Uhr, können Kinder ab zehn Jahren Brett- und Gesellschaftsspiele ausprobieren: Es gibt fünf Tische, an jedem wird ein anderes Spiel gespielt, jeweils nach zwanzig Minuten wechseln die Spieler zum nächsten Spiel. Die Teilnahme ist kostenlos.

Auch Töpferkurse werden in den Herbstferien angeboten Foto: Dietmar Wäsche / Dietmar Wäsche / WAZ Fotopool

Auch am Dienstag, 13. Oktober, startet der Kreativ-Workshop „Mit Stift und Block im (Kultur)Rucksack“. 10 bis 14-Jährige können sich und ausprobieren und ihre eigenen künstlerischen Stärken entdecken. Der Workshop findet viermal in Folge bis Donnerstag, 15. Oktober, statt, jeweils von 10 bis 14 Uhr, eine Kursgebühr fällt nicht an. Kinder ab sechs Jahre, die lieber mit Materialien arbeiten, werden im Töpferkurs (Dienstag, 13. Oktober, bis Donnerstag, 15. Oktober, jeweils von 16.30 bis 18 Uhr) durch fachkundige Anleitung an das kreative Gestalten mit Ton herangeführt. Die Teilnahme kostet 45 Euro.

Es geht auf Weltreise

Auch in der zweiten Ferienwoche muss sich kein Heiligenhauser Kind langweilen: Auf Weltreise geht es im Kurs „In fünf Tagen um die Welt“ von Montag, 19. bis Freitag, 23. Oktober, jeweils von 10 bis 13 Uhr, – die Teilnehmer reisen durch die Kontinente und erleben die große weite Welt. Die Weltreise für sechs bis zwölfjährige Kinder kostet 60 Euro.

Kleine Forscher, ebenfalls von sechs bis zwölf, sollten sich das Angebot „Dinosaurier und Archäologie“ auch von Montag, 19. bis Freitag, 23. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, nicht entgehen lassen: Dort werden sie, wie die richtigen Archäologen mit dem Pinsel in der Hand nach Schätzen und Dinosaurierknochen suchen. Außerdem werden verschiedene Dinosaurierarten näher vorgestellt. Die Teilnehmergebühr beträgt ebenfalls 60 Euro.

kostenfreier Theaterworkshop

Ältere Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren haben die Möglichkeit, am Theaterworkshop „Storytelling“ mitzuwirken. Auch dieser ist ein Angebot des Kulturrucksacks NRW und somit kostenfrei. Der Workshop (täglich von 11 bis 14 Uhr) beginnt am Montag, 19. und endelt am Freitag, 23. Oktober. Ein weiteres Kreativangebot – Filzen – ist ebenfalls in der zweiten Ferienwoche geplant. Kinder ab sechs Jahren können auswählen, ob sie an dem Vormittagskurs (10 bis 11. 30 Uhr) oder lieber am Nachmittagskurs (14.30 bis 16 Uhr) teilnehmen möchten. Das Filzen von Dienstag, 20., bis Donnerstag, 22. Oktober, kostet 40 Euro inklusive Material.

Zudem gibt es noch für alle Kinder (ab 10 Jahren), die gerne „zocken“, das Fifa-Turnier (Fifa 19 auf der Playstation 4) am Mittwoch, 14. Oktober, von 15.30 bis 17 Uhr. Für die Teilnahme werden drei Euro berechnet.

Der Club Heiligenhaus weist darauf hin, dass man sich für alle Veranstaltungen anmelden muss – entweder persönlich im Club (Hülsbecker Straße 16) oder telefonisch unter 02056/6483. daf