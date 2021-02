Bundeswehr unterstützt im Heiligenhauser Altenheim

Heiligenhaus. Die Bundeswehr unterstützt das Caritas Seniorenzentrum St. Josef in Heiligenhaus bei den Schnelltests. Drei Wochen lang ist ein Soldat vor Ort.

Über Hilfe von der Bundeswehr freut sich das Caritas Seniorenzentrum St. Josef: Noch bis zum 21. Februar unterstützt Soldat Dark Nyguen das Team bei der Corona Schnelltestung von Besucherinnen und Besuchern sowie Mitarbeitenden.

Der Soldat stehe, teilt die Caritas mit, dem Haus an sieben Tagen in der Woche über einen Zeitraum von drei Wochen zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Schnelltestungen bei Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern von Altenheimen hat die Kreisverwaltung Mettmann auf Initiative des Bundesministeriums für Gesundheit eine Anfrage an die Altenheime gerichtet, wer für diese Testungen Unterstützung durch die Bundeswehr wünscht. „Wir haben der Heimaufsicht sehr schnell die Rückmeldung gegeben, dass wir eine solche Unterstützung gut gebrauchen können. Ehrlich gesagt, haben wir gar nicht damit gerechnet, dass das funktioniert“, berichtet Roland Spazier, Leiter der Einrichtung.

35 Soldaten im Kreis Mettmann

Umso überraschter war man über den Anruf des Hauptmanns Carsten Jürgens vom Taktischen Luftwaffengeschwader 71 „Richthofen“ aus Witmund, der einen Soldaten ankündigte, um die Testungen durchzuführen. Insgesamt sind durch die Initiative des Kreises Mettmann 35 Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen in einer Bildungseinrichtung in Mettmann untergebracht, die auch andere Altenheime im Kreis Mettmann tatkräftig unterstützen.

Mittlerweile habe sich der Soldat Dark Nyguen sehr gut im Caritas-Seniorenzentrum St. Josef eingelebt und eingearbeitet. „Die Unterstützung ist für uns überaus wertvoll. Noch dazu ist Herr Nguyen eine sehr aufgeschlossene und freundliche Person, die wir uns hier im Haus mittlerweile gar nicht mehr wegdenken können. Am liebsten möchten wir ihn hierbehalten!“, wird Pflegedienstleitung Susanne Kahle-Blum zitiert.

Sanitäter und Feuerwehrleute sollen unterstützen

Auch Hauptmann Carsten Jürgens besuchte das Caritas-Seniorenzentrum St. Josef, um sich einen Eindruck von dem Haus und der Arbeit des Soldaten zu verschaffen. Er zeigte sich sehr angetan von der Gastfreundschaft und der wohlwollenden Aufnahme seiner Soldatinnen und Soldaten. Für ihn ist die dreiwöchige Unterstützung eine sehr gute Erfahrung für die teilweise noch sehr jungen Soldaten. Leider endet der Einsatz der Bundeswehr in einigen Tagen. „Bis dahin sind Rettungssanitäter und Mitglieder von Feuerwehren gefunden und geschult, die uns dann gegen eine Aufwandsentschädigung vor allem am Wochenende bei den Besuchertestungen unterstützen werden,“ so Susanne Kahle-Blum.

Informationen zu den Besuchszeiten und sonstigen Kontaktmöglichkeiten im Caritas-Seniorenzentrum St. Josef erhalten Interessierte per Telefon unter 02056-58030.

+++ Verpassen Sie keine Nachrichten aus Heiligenhaus mehr. Abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter. +++