Bundes-Notbremse tritt in Heiligenhaus bald außer Kraft

Heiligenhaus. Ab Montag seien weitere Öffnungen in Sicht, teilt die Stadt mit Blick auf die Inzidenz im Kreis Mettmann mit. Die Ausgangssperre entfällt.

Voraussichtlich werde am Samstag die Inzidenz im Kreis Mettmann am fünften Tag hintereinander den Wert von 100 unterschreiten: „Sollte dies so sein, so treten ab dem kommenden Montag die Regelungen der ‘Bundes-Notbremse’ außer Kraft und erste Öffnungsschritte ergeben sich für viele Bereiche“, teilt die Stadt am Freitag mit.

Ohne Termin kann direkt wieder geshopped werden; darauf freuen sich nicht nur die Einzelhändler. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Entsprechende Regelungen für die jeweiligen Inzidenzstufen würden sich aus der vom Land nochmals aktualisierten Corona-Schutzverordnung ergeben: „Der deutliche und bisher nachhaltige Rückgang der Infiziertenzahlen stimmt mich positiv. Gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern freue ich mich, dass die Ausgangssperre entfällt, Schulen wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren und Kindergärten in den Normalbetrieb übergehen können“, kommentiert Bürgermeister Michael Beck die Entwicklung. Ebenso würden sich kleinere Lockerungsschritte für die Bereiche Kultur, Sport und Freizeiteinrichtungen, die mit weiter abnehmenden Inzidenzwerten immer umfangreicher werden würden, ergeben.

Gastronomie und Handel erleichtert

„Nach den vielen Wochen der Schließung freuen wir uns sehr, endlich wieder unsere Gäste begrüßen und bewirten zu können. Die mit der Öffnung der Außengastronomie verbundenen Auflagen gehen zwar mit einem hohen Aufwand für mich und meine Kollegen einher, wir merken und hören aber jeden Tag, dass unser Angebot den Bürgern fehlt und wieder herbeigesehnt wird“, macht Tom Karrenberg, Sprecher des Stadtmarketing-Arbeitskreises Gastronomie deutlich.

Annelie Heinisch, Sprecherin des Arbeitskreises Handel, berichtet von der Erleichterung der Einzelhändler über die bevorstehenden Lockerungen: „Click & Meet in Verbindung mit der Vorlage eines Schnelltest hat bisher doch die Kunden von einem spontanen Kauf abgehalten. Mit den absehbaren Lockerungen wird sich auch hier wieder ein Stück Normalität ergeben.“

Alle Infos zu den Lockerungen und Regelungen gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.heiligenhaus.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus