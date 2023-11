37 Mitglieder des Rotaract Clubs Velbert, des InnerWheel Clubs und der Rotary Clubs Mettmann, Ratingen und Velbert haben den Heiligenhauser Bürgerwald und das Waldmuseum in der Abtsküche tatkräftig unterstützt.

Natur Bürgerwald in Heiligenhaus wird nun verwunschener Ort

Heiligenhaus. Zu einem verzauberten Wintertraum voller mystischer Wesen ist das Heiligenhauser Paradies dank dieses Rotary-Einsatzes geworden.

Bäume pflanzen, das ist schon mittlerweile auch für viele Schulen, Kitas und Institutionen im Bürgerwald zur Tradition geworden. Insgesamt 37 Mitglieder des Rotaract Clubs Velbert, des InnerWheel Clubs und der Rotary Clubs Mettmann, Ratingen und Velbert haben den Heiligenhauser Bürgerwald und das Waldmuseum in der Abtsküche tatkräftig unterstützt.

Natürlich wurden auch die obligatorischen Bäumchen gepflanzt im Heiligenhauser Bürgerwald, rechts Förster Hannes Johannsen. Foto: UBZ

Fast 80.000 Quadratmeter soll er einmal groß sein, der Heiligenhauser Bürgerwald, bepflanzt mit insgesamt zwölf verschiedenen klimastabilen Baumarten. Angeleitet und unterstützt durch Förster Hannes Johannsen und das gesamte Team des Umweltbildungszentrums (UBZ) vor Ort haben viele helfende Hände trotz durchwachsenen Wetters kürzlich dafür gesorgt, dass fast 4000 Eicheln eingesät worden sind. Aber nicht nur Bäume wurden gepflanzt, auch die Kunstwerkstatt des Waldmuseums mit Erstellung eines Winterkristallregens an der Robin Hood Eiche und die fantasievolle Erschaffung der geheimnisvollen Wassernymphe am Vogelsangbach wurde unterstützt.

Heiligenhauser Bürgerwald wird nun auch ein verwunschener Ort

Zudem konnte der bereits vorhandene Pfad am Waldmuseum weiter gestaltet werden hin zu einem verzauberten Wintertraum voller mystischer Wesen. Hier soll so ein verwunschener Ort entstehen, der Kindern in der dunkleren Jahreszeit beim Träumen hilft, denn unterjährig besuchen vor allem Kinder das Waldmuseum, meist im Zuge von Waldführungen und Ferienprojekten.

Die Vorsitzenden der Rotary Clubs Velbert, Ratingen und Mettmann freuten sich sehr, dem ebenfalls anwesenden stellvertretenden Bürgermeister von Heiligenhaus und Vorstand des UBZ, Herrn Heinz Peter Schreven, eine Spende in Höhe von insgesamt 4500 Euro zusagen zu können. Damit könne die wichtige waldpädagogische Arbeit für Schulklassen, Bürger des Kreises Mettmann und benachteiligte Kinder weiter unterstützt werden, freute er sich.

