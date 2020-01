Heiligenhaus. Sabrina Bönnemann hat im Bürgerbus den Spaß am Fahren entdeckt und ihr Hobby zum Beruf gemacht. Am liebsten fährt sie durch Heiligenhaus.

Bürgerbusfahrerin lenkt jetzt Linienbusse der Rheinbahn

Auf ihre Schicht freut sich Sabrina Bönnemann sehr. Die Heiligenhauserin ist neuerdings Busfahrerin bei der Rheinbahn, in die Branche gefunden hat sie durch ihr Engagement beim Bürgerbusverein. Den großen Linienbus durch ihre Heimat zu lenken, das ist für sie stets etwas Besonderes.

„Ich freue mich immer darauf, weil ich hier Freunde und Bekannte treffe“, sagt sie und trägt stolz ihren Pullover, das Hemd und Halstuch mit dem Rheinbahn-Logo. Zwar fährt sie meist in Mettmann, aber diesmal ist sie wieder in Heljens. Schon als ehrenamtliche Bürgerbusfahrerin, die älteren Menschen aus dem Nonnenbruch und der Wassermangel half, in die Innenstadt zu gelangen, seien ihr die Menschen ans Herz gewachsen. „Der Bürgerbus war immer sehr entspannt, denn meine Fahrgäste waren immer super lieb. Sie haben sogar für mich gebacken“, erinnert sich Sabrina Bönnemann.

Sinnvolles für andere Menschen tun

„Ich wollte mich immer für mein Land einsetzen und etwas Sinnvolles für andere Menschen tun“, sagt sie, deshalb sei sie als junge Frau bei der Bundeswehr gewesen, als Stabsunteroffizierin beim Heer. Anschließend habe sie durch diese Motivation zum Bürgerbusverein gefunden, zudem zur Kleiderkammer ihrer Kirchengemeinde. Besonders beeindruckt habe sie aber die Freundlichkeit der meist älteren Fahrgäste. Dies war für sie Ansporn, hinterm Steuer ebenso freundlich zu sein und zudem hilfsbereit. „Ich habe Kraft, mehr als viele Gäste oder andere Bürgerbusfahrer“, die meist im Rentenalter sind. Deshalb habe sie gerne Rollatoren oder volle Einkaufstüten in den Transporter getragen.

Eine berufliche Veränderung hatte die gelernte Einzelhandelskauffrau lange geplant, doch erst der ehrenamtlichen Fahrdienst entfachte in ihr das Verlangen, Busfahrerin bei der Rheinbahn zu werden. Schließlich bewarb sie sich erfolgreich. „Mir macht der Job definitiv Spaß“, sagt sie jetzt, gut ein Dreivierteljahr nach dem Berufswechsel. Natürlich kennt sie nicht mehr alle Menschen, die in ihren Linienbus einsteigen, doch sie begrüßt jeden trotzdem freundlich. Längst nicht alle grüßen zurück. Geschenkt! Sie nimmt dies ebenso wenig persönlich, als wenn sie beleidigt wird, weil der Bus vielleicht verspätet ist.

Plauschen und Scherzen mit den Fahrgästen

Die Heiligenhauserin Sabine Bönnemann liebt den Umgang mit Menschen, ihr neuer Beruf als Linienbusfahrerin ist daher ein richtiger Traumjob für sie. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Es gibt manchmal Momente, da muss ich tief einatmen“, räumt Sabrina Bönnemann ein. „Ich bleibe aber höflich und lächle immer.“ Denn Höflichkeit findet sie wichtig. Dennoch sei sie schon angepöbelt worden. Solche Erlebnisse seien allerdings Ausnahmen, während ihren Schichten habe noch niemand Randale gemacht, geschweige denn sie angegriffen oder überfallen.

Mal wollten Schüler ihre Grenzen austesten oder Betrunkene kamen überschwänglich von der Kirmes oder Weihnachtsmärkten. „Das war aber immer die lustige Sorte. Und noch hat mir niemand in den Bus gebrochen“, sagt sie und lacht. Ohnehin sind ihre Erfahrungen mit Fahrgästen bisher weitestgehend positiv – und das nicht bloß in Heiligenhaus. So freuen sich viele über einen netten Plausch, einen aufmunternden Scherz oder eine Fahrplanauskunft. „Ein kleiner Junge, ein totaler Busfan, hat mir sogar Blumen geschenkt.“

Vorbild für andere Frauen und junge Mädchen

Heiligenhaus Ehrenamtlicher Fahrdienst in Heiligenhaus seit 2012 Der Heiligenhauser Bürgerbusverein wurde 2011 gegründet, seit dem 5. November 2012 läuft dessen Linienbetrieb. Im Oktober 2019 wurde der 100.000 Fahrgast gefeiert. Bislang ist Sabrina Bönnemann das einzige Vereinsmitglied, das über ihr Hobby zur Rheinbahn gekommen ist und nun große Linienbusse lenkt. Für Fahrgäste hat die Heiligenhauserin einen Ratschlag, mit dem man sich weniger über verpasste Busse ärgert. „Die Uhr im Bus geht nicht immer genauso wie die Uhr am Handgelenk. Deshalb sollte man immer zwei oder drei Minuten vor der Abfahrtzeit im Fahrplan an der Haltestelle sein. Oder besser noch ein paar Minuten früher.“ Außerdem: Ist der Bus mal zu spät, sei meistens nicht der Fahrer dafür verantwortlich, sondern der Verkehr. Weitere Infos auf www.buergerbus-heiligenhaus.de und auf www.rheinbahn.de/karriere

So überwiegen für Bönnemann die schönen Momente im neuen Beruf. „Ich bin froh darüber, dass ich zur Rheinbahn gegangen bin. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens.“ Zumal ihr Arbeitgeber auch Aufstiegsmöglichkeiten biete, etwa in der Disposition. Zunächst will die Heiligenhauserin aber die Linienbusse noch lange durch den Kreis Mettmann lenken und das weiterhin unfallfrei. Dabei möchte sie auch Vorbild für andere Frauen und junge Mädchen sein. „Es gibt nur eine Handvoll Busfahrerinnen.“ Wem das Fahren ebenso großen Spaß mache wie ihr selbst, dem rät sie, sich ans Lenkrad eines Lastwagens oder Busses zu wagen. Oder erstmal beim Bürgerbusverein mit einem Transporter zu beginnen.

Sie selbst fährt im Bürgerbus jedoch keine Strecken mehr. Das sei für eine Berufskraftfahrerin im Schichtdienst durch die gesetzlichen Ruhezeiten schwierig. Umso mehr freut sich Sabrina Bönnemann, wenn Vereinskameraden jetzt freundlich zu ihr in den großen Rheinbahn-Bus steigen – oder alle anderen Heiligenhauser.