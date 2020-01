Heiligenhaus. Die öffentliche Toilette am Rathaus schreckt viele Bürger ab, ihr Zustand sei „ekelig“. Die Stadt nimmt die Kritik an und verspricht zu handeln.

Bürger beschweren sich über öffentliche Toilettenanlage

Es ist ein Thema, über das viele Menschen sicher nicht gerne reden, der Heiligenhauser Horst A. Hermann aber nimmt kein Blatt vor den Mund: „Als älterer Mensch schwächelt die Blase, da muss man schon mal öfter die Toilette aufsuchen. Nicht nur zuhause, sondern eben auch, wenn man unterwegs ist.“ Und Horst A. Hermann ist gern unterwegs, vor allem in der Stadt zum Shoppen, zum Bummeln, zum Quatschen. Aber genau da wird die Blasenschwäche für ihn zu einem ernsten Problem.

Die öffentliche Toilettenanlage wirkt auf viele Bürger ungepflegt

Horst A. Hermann ärgert sich sehr über die hygienischen Zustände auf der Herrentoilette. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Denn: Es gibt nur eine öffentliche Toilettenanlage (am Rathaus) und die, so beschreibt es der 69-jährige, sei dreckig und ekelerregend, stänke zum Himmel. „Ich bin wirklich nicht pingelig und brauche kein Marmorwaschbecken, aber ich erwarte eine gewisse Sauberkeit, ein Stück Seife, um die Hände zu waschen und die Möglichkeit, diese anschließend auch abtrocknen zu können“.

Ähnlich sieht es auch Inge Sowada, die soeben die Damentoilette verlässt. „Ich gehe regelmäßig auf den Wochenmarkt, ohne einen Zwischenstopp auf der öffentlichen Toilette schaffe ich das nicht“, erklärt die Seniorin, „es ist fürchterlich dadrin, es stinkt, überall liegt benutztes Toilettenpapier daneben, aber was soll ich machen – ich habe ja keine Wahl.“

Die Marktfrauen „halten lieber stundenlang ein“, anstatt die Toilettenanlage zu nutzen

Heiligenhaus Beschwerdestelle der Stadt Heiligenhaus Die Stadt Heiligenhaus bietet die Möglichkeit, sich als Bürger online zu äußern: bei Anregungen, Ideen, aber auch bei Beschwerden. Das entsprechende Formular kann auf www.heiligenhaus.de/service/kontakt.html aufgerufen, direkt ausgefüllt und versendet werden. Weitere Infos bei der Stadt unter 02056/13-0

Auch die Marktfrau am Obststand, die gerade Äpfel aus Kisten packt, hat ein großes Problem mit der Toilettenhygiene. „Seid Ewigkeiten vermeiden meine Mitarbeiter und ich, darauf zu gehen. Entweder wir halten einfach stundenlang ein – oder, wenn es nicht anders geht, gehe ich in eins der umliegenden Cafés, zahle extra ein Getränk, damit ich dort ganz offiziell die Toilette nutzen darf.“

Auch Horst A. Herman hat sich das nun angewöhnt – er sucht regelmäßig die Gastronomie auf und trinkt dort einen Espresso – einen Espresso, damit er nicht noch mehr überflüssige Flüssigkeit zu sich nimmt und dementsprechend schnell wieder Druck verspürt. „Mittlerweile ist es so, dass mich die Gastronomen kennen und ich auch zwischendurch einfach so deren WC´s benutzen darf, aber das kann doch nicht die Lösung für ein solches Problem sein, von dem so viele Menschen betroffen sind.“

Eine andere Marktfrau hat sich ebenfalls mit dem Betreiber eines Cafés arrangiert, aber auch sie findet: Die öffentliche Toilette ist eine wirkliche Katastrophe. Horst A. Hermann wäre bereit, gerne auch mal fünfzig Cent für einen Toilettengang zu zahlen, wenn dann gewährleistet wäre, dass dadurch einen regelmäßige Reinigung stattfinden würde.

Kritik an der Toilettenanlage ist der Stadt bislang nicht bekannt

Das aber, erklärt Gabriele Jäger, Leiterin des städtischen Immobilienservices, sei seit Jahren der Fall, täglich würden die öffentlichen Toiletten von einer Fremdfirma eine Stunde lang gereinigt werden, Seife und Papierhandtücher würden regelmäßig ausgeteilt. „Ich bin absolut verwundert und überrascht über diese Vorwürfe, denn bislang hat sich noch nie jemand beschwert, daher sind wir davon ausgegangen, dass es da auch keine Beanstandungen gibt“, erklärt die städtische Mitarbeiterin und zeigt sich ehrlich überrascht. Nach einem spontanen Besuch vor Ort aber, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen, muss sie zugeben: die Kritik ist teilweise doch berechtigt.

Stadt verspricht Intensivreinigung und andere Maßnahmen

„Die Toiletten stinken tatsächlich und den Geruch wird man auch mit normaler Intensivreinigung nicht wegbekommen. Ich habe gerade nochmal Rücksprache im Haus gehalten, wir werden dort Schaumkanonen einsetzen, die Fugen vom Urinstein sorgfältig reinigen, einen Spiegel anbringen.“ verspricht Gabriele Jäger, „ich habe auch schon Kontakt zu der beauftragten Reinigungsfirma aufgenommen, sie wird intensiver künftig intensiver die Arbeiten vor Ort überwachen. Aber ganz so schlimm, wie es manch einer formuliert, finde ich es ehrlich gesagt nicht.“

Im Übrigen, so rät sie den Bürgern, sollten Beschwerden direkt an die Stadt herangetragen werden. Horst A. Herman zeigt sich verwundert. „Ich habe im August im Rathaus vorgesprochen, ich weiß nicht mehr genau, bei wem, ich glaube, es war beim Ordnungsamt. Die Dame damals sagte mir, man würde sich kümmern, aber damals ist rein gar nichts passiert.“ https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece