Brutaler Messerangriff in Heiligenhaus: So reagierten Zeugen

Heiligenhaus Zwei Müllwerker berichten vor Gericht, wie sie einer Frau womöglich das Leben gerettet haben und wie sie den Täter überwältigten.

Im Prozess um einen lebensgefährlichen Messerangriff in Heiligenhaus beschreiben Zeugen im Gericht die dramatische Situation: Sie hätten auf Hilfeschreie reagiert, als sie an einem Grünstreifen zwischen Höseler- und Harzstraße vorbeifuhren, berichteten zwei Müllwerker (26 und 64 Jahre alt). Sie hätten ihren Lkw stehen lassen und hätten am Tatort eingegriffen.

Das Landgericht Wuppertal verhandelt gegen einen 41 Jahre alten Angeklagten, der Vorwurf lautet auf versuchten Totschlag: Der Mann hat gestanden, am 28. Juli 2023 seine Frau (38) an dem Grünstreifen abgepasst und vor den Augen ihrer Tochter (11) angegriffen zu haben. Mit verletzt habe er eine jüngere Begleiterin der Frau.

Das Opfer erlitt in Heiligenhaus schwere Verletzungen vor allem am Rücken

Der Staatsanwaltschaft zufolge setzte der Mann zunächst einen 1,5 Meter langen Ast eines Baumes ein. Damit habe er geschlagen. Anschließend habe er noch zu einem Messer gegriffen und zugestochen. Das Opfer erlitt Verletzungen am Rücken. Über das Werkzeug hat der Mann erklärt, er habe es zum Brotschneiden bei sich geführt. Er habe damals obdachlos gelebt. Zum Hintergrund der Tat machte er zum Prozessbeginn keine Angaben.

Müllwerker zerrte den Täter von der Frau weg

Die beiden Müllwerker waren zwei von drei Zeugen, die den Angriff beendeten. Der 26-Jährige sagte aus: „Die Frau lag auf dem Boden und er auf ihr drauf. Er hat sie geschlagen.“ Er wiederum habe den Angeklagten gepackt und weggezerrt. Der Mann sei aufgebracht gewesen und habe sich gesträubt. Körperlich sei er aber unterlegen gewesen: „Das war keine Schwierigkeit.“

Der Zeuge fügte hinzu: Er habe bewusst vermieden, den Angreifer zu umklammern. Er habe nicht gewusst, ob der noch ein Messer hatte. Sein ältere Kollege ergänzte: „Er hat uns weggedrückt, aber nicht angegriffen.“ Sie hätten die Angeklagten aber zur Sicherheit noch festgehalten, nachdem der sich beruhigt hatte.

Hat die Tochter des Opfers auf den Täter eingeschlagen?

Den Aussagen zufolge wurde der 41-Jährige von einer Person geschlagen, während er festgehalten wurde. Der 26-jährige Zeuge beschreibt die Person als „andere, jüngere Frau – nicht die, die auf dem Boden lag“. Auf Nachfragen des Anwalts des 41-Jährigen fügte er hinzu: Es könne sich um ein zehn- oder elfjähriges Mädchen gehandelt haben: „Es fällt mir schwer, das Alter zu schätzen.“ Demnach wäre es womöglich die Tochter der Verletzten gewesen. Die Person sei weggeschickt worden, bestätigten die Zeugen. Der festgehaltene Mann habe nicht verletzt werden sollen.

Laut Zeugen lag die Klinge bei ihrem Eintreffen bereits am Boden

Das Gericht fragt nach, wann und wo die Zeugen ein Messer wahrgenommen haben. Falls der Angeklagte sein Werkzeug weggeworfen haben sollte, hätte er seinen Angriff womöglich freiwillig abgebrochen. Die Müllwerker sagten übereinstimmend aus, es habe eine Klinge auf dem Boden gelegen. Stiche mit einem Messer hätten sie nicht gesehen.

Welche Rolle spielt der WhatsApp-Austausch vor der Tat?

Besonderheit im Verfahren ist, dass die Verletzten für das Gericht nicht greifbar sind: Sowohl die angegriffene Ehefrau als auch ihre jüngere, volljährige Begleiterin sollen unbekannten Aufenthalts sein. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann dennoch wegen versuchten Totschlags verurteilt wird. Das Gericht wird zusätzlich zu Tatzeugen Ermittlungsbeamte und Gutachter befragen. Eine Rolle kann ein WhatsApp-Austausch spielen, den es vor dem Angriff zwischen Angeklagtem und Geschädigter gegeben haben soll.





Das Landgericht will am Donnerstag weiter verhandeln.

>>> Prozess mit Schwierigkeiten

Am zweiten Verhandlungstag verzögerte sich der Sitzungsbeginn um mehrere Stunden. Grund war ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A46.

Mehrere Beteiligte konnten das Gericht nur verspätet erreichen. Darunter war der Dolmetscher, der die Verhandlung für den Angeklagten übersetzt. Die Zeugen mussten bis zu ihrer Aussage warten.

