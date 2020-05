Brücke Hofermühle wieder für LKW-Verkehr freigegeben

Seit September 2019 war die L156 in Heiligenhaus für den LKW-Verkehr aufgrund von erheblichen Mängeln an der Brücke Hofermühle gesperrt.

Pünktlich zum Feierabend wird am späten Dienstagnachmittag, 5. Mai, die Brücke Hofermühle auf der L156/ Ratinger Straße in Heiligenhaus für den LKW-Verkehr wieder freigegeben. Die Verstärkungsarbeiten an dem rund 100-jährigen Bauwerk wurden durch die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein abgeschlossen. Somit steht die L156 wieder als wichtige Verbindung zwischen der A44 und der L422 in Homberg uneingeschränkt zur Verfügung. Die Sperrung hat insgesamt rund 19 Monate angedauert.