Brockhorstweg: Zweiter schwerer Fahrradunfall in einer Woche

Heiligenhaus. Eine Velberter Pedelecfahrerin stürzte am Sonntag mit ihrem Pedelec auf dem Feldweg Richtung Ruhrstraße in Heiligenhaus. Stadt will Stelle prüfen.

Schwer verletzt hat sich eine 41-jährige Pedelec-Fahrerin aus Velbert am Sonntagabend bei einem Sturz am Brockhorstweg in Richtung Ruhrstraße – erst eine Woche zuvor war an dieser Stelle ein Rennradfahrer aus Düsseldorf schwer gestürzt.

Die Velberterin war aus bislang ungeklärter Ursache, jedoch ohne Fremdeinwirkung, wie die Kreispolizei Mettmann mitteilt, über der Brockhorstweg in Richtung Ruhrstraße gefahren, als sie die Kontrolle über ihr Rad verlor und auf ihr Gesicht stürzte. Sie musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Stadt Heiligenhaus hat Unfalldaten von der Polizei angefordert

Am Sonntag zuvor war ein 46-jähriger Rennradfahrer ebenfalls aus ungeklärter Ursache auf dem einspurigen und wenig befahrenen Wirtschaftsweg an einem Waldgebiet in Höhe eines erheblichen Gefälles gestürzt. Durch den Sturz wurde der Rennradfahrer schwer verletzt. Auch er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Stadt habe bereits nach dem ersten Unfall weitere Unfalldaten für diesen Bereich angefordert, heißt es auf WAZ-Nachfrage aus der Verwaltung; man werde nun überprüfen, eventuell gemeinsam mit der Polizei, ob Handlungsbedarf an dieser Stelle bestünde.

