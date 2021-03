Brand in Heiligenhauser Asylunterkunft: Keine Verletzten

Heiligenhaus. Sirenenalarm löste die Feuerwehr Heiligenhaus am Sonntagmittag aus: Grund war ein Zimmerbrand in der Asylunterkunft an der Ludgerusstraße.

Sirenenalarm am Sonntagnachmittag in Heiligenhaus: In der Asylunterkunft an der Ludgerusstraße war es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr Heiligenhaus rückte mit sämtlichen Einsatzkräften aus. Doch der Einsatz war schnell beendet. Es wurde keine Person verletzt.

Eine Person galt als vermisst

Der Zimmerbrand war schnell unter Kontrolle. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

Das war passiert: Die Brandmeldeanlage in der Unterkunft für Asylsuchende hatte gegen 12.15 Uhr ausgelöst. Schnell habe sich, so die Feuerwehr Heiligenhaus, bestätigt, dass ein Zimmer brennt, so dass der Einsatzleiter über den sogenannten Stadtalarm die gesamte Feuerwehr alarmierte: denn eine Person galt als vermisst.

Über die Vorder- und Rückseite sei umgehend mit der Menschenrettung sowie der Brandbekämpfung begonnen worden. Zum Glück habe sich aber keine Person mehr im Gebäude befunden, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Einsatz war für die Einsatzkräfte somit schnell wieder beendet.