Brand in Heiligenhaus: Über die Drehleiter gelang es dein Einsatzkräften, mehrere Bewohner des Hauses zu retten. (Symbolbild)

Feuerwehreinsatz Brand in Heiligenhaus: Feuerwehr rettet Bewohner mit Leitern

Heiligenhaus. In Heiligenhaus hat es in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Drei Bewohner mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Heiligenhaus sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Menschen verletzt worden, drei von ihnen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Das teilte die Feuerwehr Heiligenhaus am Sonntagmorgen mit.

Demnach war die Feuerwehr um 0.36 Uhr alarmiert in die Nonnenbrucher Straße alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, quoll bereits dichter Rauch dem Gebäude. An Fenstern und Balkonen riefen Menschen um Hilfe.

Brand in Heiligenhaus: Flammen drohten auf Nachbarwohnungen überzugreifen

„Auf beiden Seiten des Wohnhauses mussten die Bewohner sofort gerettet werden. Eine Flucht durch das Treppenhaus war wegen der starken Verrauchung nicht möglich“, berichtete Einsatzleiter Ralf Mader. Sechs Bewohner retteten die Einsatzkräfte aus dem Mehrfamilienhaus, darunter ein Kleinkind. An der Vorderseite des Hauses setzte die Feuerwehr die Drehleiter ein, an der Rückseite mobile Leitern.

Mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz suchten parallel das verrauchte Treppenhaus nach weiteren vermissten Personen ab und begannen zu löschen, denn die Flammen drohten auf die überliegende Wohnung und das Dach überzugreifen.

Feuerwehr Heiligenhaus: „Die Fensterscheiben waren bereits geborsten“

„Die Scheiben der überliegenden Wohnung waren bereits geborsten und die Flammen waren so hoch, dass sie die Dachkonstruktion erreichten“ schilderte Mader. Den Rettungskräften schafften es, das Dach und die anderen Wohnungen zu schützen.

Neben der Feuerwehr Heiligenhaus war der Rettungsdienst mit mehreren Krankenwagen und Notärzten an der Einsatzstelle. Der Einsatz dauerte bis etwa 5.45 Uhr. (red)