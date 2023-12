Brände: Feuerteufel in Heiligenhaus und Ratingen unterwegs

Die Feuerwehren Ratingen und Heiligenhaus waren in der Nacht zu Freitag an mehreren Einsatzorten im Einsatz.

Heiligenhaus/Ratingen. In der Nacht zu Freitag brennt es vier Mal in beiden Orten: Ob es sich dabei jeweils um den gleichen Brandstifter handelt, ermittelt die Polizei.

Gleich vier Mal mussten die Feuerwehren in Heiligenhaus und Ratingen in der Nacht zu Freitag (8. Dezember) ausrücken: Nun ermittelt die Polizei, ob es sich dabei um ein und denselben Täter handelt. Zwei Brände gab es dabei in der Unterilp.

Los ging es jedoch für die Feuerwehr Ratingen: Etwa gegen 0.30 Uhr meldete ein Anwohner der Liebigstraße (unweit der A52/A44) einen Brand auf einem Parkplatz. Ein VW Golf brannte aus, ein weiterer VW Golf, der daneben parkte, wies ebenfalls starke Beschädigungen durch die Flammen auf. Zudem sind drei Papier-Mülltonnen, die sich neben dem Parkplatz befanden, vollständig ausgebrannt. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen kann ein technischer Defekt des ersten ausgebrannten Golfs nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei Müllcontainer brannten in der Moselstraße in Heiligenhaus

Kurze Zeit später, gegen 1 Uhr, stellte die Polizei einen weiteren Brand, diesmal an einer Plastik-Mülltonne im Bereich einer Parkanlage in der Bergstraße in Ratingen-Ost, fest. In der Mülltonne befanden sich Farbsprühdosen, durch die es zu mehreren kleinen Explosionen innerhalb der Tonne kam. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlung wurde die Tonne vorsätzlich in Brand gesetzt.

Gegen 3.35 Uhr brannte dann eine Papier-Mülltonne auf dem Schulhof der Unterilper Regenbogen-Grundschule. Auf der Suche nach einem möglichen Täter konnten die Polizeibeamten einen weiteren brennenden Müllcontainer entdecken, den die Feuerwehr schnell löschen konnte. Ob es sich bei den beiden Bränden in Heiligenhaus aufgrund der räumlichen Nähe um ein und denselben Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ratingen unter 02102 9981 6210 oder Heiligenhaus, 02056 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

