Blutspender sind in Heiligenhaus wieder aufgerufen

Heiligenhaus. Auch in der Pandemie ist es wichtig, Blut zu spenden. In Heiligenhaus ist dies wieder am 28. April in der städtischen Aula möglich. Die Infos.

Blutspenden retten Leben – deswegen werden sie auch immer benötigt. Jeden letzten Mittwoch im Monat bittet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zu einer solchen. Die nächste findet statt am Mittwoch, 28. April, von 15 bis 19.30 Uhr in der Aula des Kant-Gymnasiums (Herzogstr. 75).

Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle, die Blut spenden möchten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/40140703 eine Blutspendezeit zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden.

Blutspenden ist systemrelevant

In diesen Zeiten werde vieles unsicher und schlecht planbar. Sicher aber bleibe: „Jede Blutspende ist ein unverzichtbarer Teil der Krankenversorgung“, so das DRK. Ärzte benötigten auch in Pandemie-Zeiten Blutpräparate zur Behandlung von chronisch Kranken, von Krebspatienten oder für Operationen am Herzen sowie für Notfalleingriffe. Kontinuierliche Blutspenden seien daher weiterhin wichtig, denn die Blutbestandteile hätten eine sehr begrenzte Haltbarkeit. Blutplättchen (Thrombozyten) sind beispielsweise nur vier bis fünf Tage einsetzbar.

Blutspende in Corona-Zeiten

Angst vor dem Pieks muss man nicht haben. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Wer gesund und fit ist, könne Blut spenden. Auch in Zeiten des Coronavirus benötigten Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden könnten. Die DRK-Blutspendedienste beobachteten die Corona-Lage sehr aufmerksam und stünden hierzu in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden. Die aktuell geltenden Zulassungs-bestimmungen für die Blutspende gewährleisteten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger.

Schon immer habe gegolten: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs-Symptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen. Blutspender werden gebeten, wenn möglich einen eigenen Kugelschreiber und eine eigene FFP2-Maske mitzubringen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet - für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise.

Kleines Dankeschön

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang ganz entspannt liegen. Da der Imbiss nach der Blutspende zur Zeit nicht stattfindet, gibt das Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus. Als kleines Dankeschön erhält jeder Blutspender einen Schlüsselanhänger mit Karabinerhaken.