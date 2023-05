Bier, Bratwurst, Bollerwagen: Vatertag in der Hofermühle

Beim Dorffest in der Hofermühle an Christi Himmelfahrt sorgte das Team Angertal mit seinem Bollerwagen für Aufsehen.

Heiligenhaus. Der Bürgerverein Heiligenhaus Hofermühle freute sich über viele Wanderer an Christi Himmelfahrt. Manche hatten ganz außergewöhnliche Wagen dabei.

Nach drei Jahren konnte der Bürgerverein Hofermühle am Himmelfahrtstag wieder das beliebte Dorffest feiern, zu dem nicht nur die Bewohner des abgelegenen Ortsteils kamen, sondern viele Wandergruppen, die sich mit Bier und anderen Kaltgetränken erfrischten, Kaffee und Kuchen genossen und sich Deftiges vom Grill schmecken ließen.

„Wir sind am Vormittag aus der Stadt losgelaufen und freuen uns, dass hier wieder was gemacht wird. Wir trinken und essen gerne was, die Preise sind Ordnung. Das haben die toll hingekriegt“, lobt sich Peter Breitgoff die Gastlichkeit. Selbstverständlich waren bei schönstem Ausflugswetter auch zahlreiche Väter – oder die es mal werden – mit den obligatorischem Bollerwagen unterwegs.

Heiligenhauser sind unterwegs mit ganz außergewöhnlichen Bollerwagen

Eine Runde durchs Angertal – und dann ein frisches Bier oder eine Bratwurst genossen die Wanderer in der Hofermühle. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Das „Team Angertal“ begnügte sich nicht mit einem einfachen Handkarren, sondern mit einem aufsehenerregenden Gefährt. Philipp Theising, Janos Grahl, Jonas Kern, Tom Strucksberg, Patrick Wirtz und Luke Cremerius sägten und schrauben zweienhalb Wochen lang an ihren Proviantwagen. Ausgestattet mit Musikanlage und Kühlbox für den Gerstensaft machten sie am Rondell in der Hofermühle Halt: „Hier wollen wir erstmal was essen.“ Ziel des Ausflugs ist die Auermühle im Ratinger Osten. Von dort ging es mit dem Bus zurück, der Bollerwagen konnte gesichert untergestellt werden und wurde am nächsten Tag auf einen Anhänger abgeholt.

Marco Mergl genoss mit seinen Kumpels ein kühles Bier. „Jetzt geht es weiter in Richtung Eggerscheidt. Wir können uns Zeit lassen, wir haben erst um 18 Uhr einen Tisch im dortigen Landgasthof bestellt.“ Die weiteste Anreise hatte Heinz Heidbüchel: Das Gründungsmitglied und ehemalige Vorsitzender wohnt mittlerweile im Emsland an der niederländischen Grenze und wollte sich noch einmal bei seinem alten Verein blicken dabei. Dabei nahm er die fertige Brücke der A 44 in Augenschein: „Heinz Schemken wollte die Autobahn ja unbedingt haben, wir nicht. Aber trotzdem hatte ich einen guten Kontakt zu ihm“, erinnert sich der 84-Jährige.

Bürgerverein Hofermühle beklagt Brückenbaumaßnahme

Nach der Fertigstellung der großen Straßenbrücke über das Tal steht der Neubau der kleinen Bahnbrücke über die Straße Hofermühle an. Bürgervereinsvorsitzende Clarissa Freudewald weiß nicht genau, wann die Sperrung erfolgt, sie bemängelt den Informationsfluss und den Kenntnisstand von DB-Netz: „Die wussten gar nicht, dass das hier ein beliebtes Ausflugsziel ist.“ Die Vollsperrung, hatte Michael Krahl, Fachbereichsleiter Straßenbau, für Mitte/Ende nächster Woche angekündigt im Mobilitätsausschuss am Dienstagabend.

So sieht die Brücke der Angertalbahn über die Straße Hofermühle im April 2023 aus. Im September 2023 wird sie durch eine Stahlbetonbrücke ersetzt. Darüber ist die Brücke der A 44 über das Angertal zu erkennen. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Zur Kritik der Politik, warum die Baumaßnahme der Deutschen Bahn nicht im Ausschuss vorher besprochen wurde, äußerte sich Krahl, dass die Verwaltung künftig solche Maßnahmen zur Info einbringen werde. Im Kreis hingegen war die Maßnahme bereits im Herbst Thema im zuständigen Umweltausschuss. Gegen die Verbreiterung der Straße In der Leibeck um 50 Zentimeter habe die Stadt hingegen keine Bedenken, da es sich hier um eine äußerst schmale Straße handele; im Hinblick auf nen möglichen südlichen Fahrradweg wäre dies sogar von Vorteil. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme wolle man in einem Jahr überprüfen, ob der Verkehr und die Geschwindigkeit der Autofahrer durch die Hofermühle dadurch zugenommen habe.

