Jahr für Jahr beteiligen sich neue Gastgeber am ökumenischen Heiligenhauser Stadtadventskalender Diesmal war auch Familie Jasper erstmals dabei.

Besinnliche Heiligenhauser Abende in der Vorweihnachtszeit

Zusammen singen, sich auf Weihnachten einstimmen, einen Glühwein oder Tee trinken: Der ökumenische Stadtadventskalender ist eine liebgewonnene Tradition in der Adventszeit. Von Jahr zu Jahr wird er abwechselnd organisiert von Katholiken und Protestanten und bringt Abend für Abend Menschen zusammen. Zum ersten Mal beteiligte sich in diesem Jahr auch die Familie Jasper als Gastgeber an der Aktion der Heiligenhauser Kirchen.

„Ich wollte etwas zum Thema Frieden machen“ – Nils Jasper, Gastgeber beim ökumenischen Adventskalender

„Es war mir ein Bedürfnis, bei der derzeitigen Weltlage etwas zum Thema Frieden zu machen“, erklärt Nils Jasper. Es ist schon lange dunkel, als sich vor dem Haus der Familie Nachbarn und Freunde versammeln, um Zeit miteinander zu verbringen. Leise Musik läuft, es gibt heiße Getränke und Knabbereien und für die Älteren ausreichend Sitzgelegenheiten. Knapp 50 Menschen sind gekommen, auf den Tischen flackern die Kerzen. „Warum freuen wir uns eigentlich auf Weihnachten?“ fragt Jasper und liest dann vor, was ihm zu diesem Thema eingefallen ist. „Die Friedensbotschaft Jesu erfüllt uns. Gott macht keine Unterschiede, er hat alle Menschen erschaffen und alle Menschen haben sein Wohlgefallen.“ Doch auch kritische Töne finden in seinem Text Platz, wie: „Ist es christlich, gemeinsame Sache mit Despoten zu machen des wirtschaftlichen Erfolgs wegen? Kriege zu führen und Millionen Tote hinzunehmen?“ Die Zuhörerschaft ist nachdenklich, lauscht dem „Kriegslied“ von Matthias Claudius, das Jasper vorträgt und jeder hat Gelegenheit, sich seine eigenen Gedanken zum Thema Frieden zu machen.

Gemeinsam singen und Besinnlichkeit erleben

Gesungen wird dann natürlich auch noch: Erst „Dona nobis pacem“, dann „Stille Nacht, heilige Nacht“. Und auf dem Heimweg nehmen viele noch einen Nachhall des Gehörten mit. Wer vor Weihnachten noch einmal selbst die besinnliche halbe Stunde erleben möchte, hat dazu am am Donnerstag, 19. Dezember ab 18.30 Uhr, beim „Stammtisch“ der Evangelische Kirchengemeinde im Haus der Kirche, Hauptstraße 206.