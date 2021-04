Baumaßnahme Bergische Straße in Heiligenhaus wird teilweise gesperrt

Heiligenhaus. Zwischen der Mittel- und der Hülsbeckerstraße wird der Kanal in der Bergischen Straße in Heiligenhaus voraussichtlich bis Oktober saniert.

Das Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus erneuert ab Montag, 12. April, den Kanal in der Bergischen Straße zwischen Mittelstraße und Hülsbeckerstraße. Die Straße in dem Abschnitt wird voraussichtlich bis Oktober voll gesperrt.

Gebaut werde in offener Bauweise auf einer Länge von 270 Metern. Der städtische Abwasserkanal stamme, so teilt die Stadt mit, aus dem Jahr 1957 und sei baulich mangelhaft. Der schadhafte Kanal befinde sich zum großen Teil im südlichen Gehwegbereich. Der neue Kanal wird in der Fahrbahn verlegt.

Grundstücke bleiben zugänglich

Die Kanalbauarbeiten beginnen in der Kreuzung Bergische und Mittelstraße. Für diese Arbeiten ist eine Vollsperrung der Bergischen Straße als Wanderbaustelle in Abschnitten von etwa 30 Metern erforderlich. Die Maßnahme beginnt im Osten an der Mittelstraße. Eine Umleitung wird eingerichtet und ausgeschildert. Die Grundstücke bleiben bis auf kurze Unterbrechungen jederzeit zugänglich.

Die Zufahrten für Krankentransporte und Feuerwehrfahrzeuge bleiben gewährleistet. Im Baufeld selbst werden herausgestellte Mülltonnen durch die Baufirma herausgezogen, sodass sie von der Firma Awista abgeholt werden können. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende Oktober andauern. Die betroffenen Anwohner wurden vorab per Postwurfsendung über die Maßnahme informiert.