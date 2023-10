Die erste Sperrung erfolgt im Bereich Spitzwegstraße und Hülsbecker Straße in Heiligenhaus.

Straßenbau Bergische Straße in Heilgenhaus: Vollsperrung bis Ende 2024

Heiligenhaus. Zwischen Spitzweg- und Nonnenbrucher Straße wird die Bergische Straße in Heiligenhaus saniert. Straße wird lange vollgesperrt. Der Hintergrund.

Die Bergische Straße meiden sollte man ab Mittwoch, 4. Oktober, im Bereich Mittelstraße bis Hülsbecker Straße meiden: Der erste Bauabschnitt der KAG-Maßnahme wird da starten; später wird es von der Hülsbecker Straße zur Nonnenbrucher Straße weitergehen.

Das noch fehlende, nicht erneuerte Teilstück der Achse Bergische Straße – Herzogstraße zwischen der Spitzwegstraße und der Nonnenbrucher Straße wird von der Stadt Heiligenhaus ab Anfang Oktober bis voraussichtlich Ende des kommenden Jahres im Vollausbau erneuert und damit auch für die Umgestaltung zu einer Fahrradstraße vorbereitet, wie die Verwaltung mitteilt.

Erster von fünf Bauabschnitten an der Bergischen Straße in Heiligenhaus

Nachdem in den letzten Jahren der Kanal und die Versorgungsleitungen erneuert worden seien und auch der Glasfaserausbau erfolgte, werde nun der Straßenoberbau im Bereich der Gehwege und der Fahrbahn in einer Tiefe von bis zu 75 Zentimetern voll erneuert und an die bereits angrenzenden und umgebauten Teilstücke angepasst.

Vorarbeiten hatte es bereits im Jahr 2021 gegeben. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Die Maßnahme beginnt mit dem ersten von fünf Bauabschnitten von der Spitzwegstraße bis zur Gesamtschule. Den Auftrag für die Arbeiten hat die Heiligenhauser Firma Gerguri erhalten. Die Straße ist daher für den Verkehr zwischen der Hülsbecker Straße und Mittelstraße ab Mittwoch, 4. Oktober, voll gesperrt. Eine fußläufige Verbindung durch die Baustelle wird jederzeit möglich sein.

Bürgerbus-Haltestelle Hülsbecker Straße in Richtung Nonnenbruch entfällt

Es werden Umleitungen in beide Richtungen ausgeschildert, die Stadtverwaltung bittet jedoch darum, die Bergische Straße möglichst über Südring und Westfalenstraße weiträumig zu umfahren. Der Bürgerbus wird ebenfalls umgeleitet, die Haltestelle Hülsbecker Straße muss in Fahrtrichtung Nonnenbruch leider entfallen und wird für die Fahrtrichtung Heide vor die Kreuzung Hülsbecker Straße verlegt. Die Anlieger, Müllabfuhr und Rettungsdienst sind über die Maßnahme informiert

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus