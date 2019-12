Bei seinem Auftritt (am 10. Dezember 2019 in der "Kniffte" in Heiligenhaus) verriet der Comedian Ingo Oschmann, dass er nach einem Haus in Heiligenhaus Ausschau hält.

Heiligenhaus. Comedian Ingo Oschmann demnächst als Nachbar in Heiligenhaus? Wenn es nach dem Komiker geht, könnte das schon bald Realität werden.

Bekannter Comedian sucht Haus in Heiligenhaus

Der Comedian Ingo Oschmann fühlt sich in Heiligenhaus wohl so wohl, dass er nun – nach eigenen Angaben – mit dem Gedanken spielt, sich hier niederzulassen. Nach dem Motto „Living next door to Ingo“ verkündete der Komiker, bei seinem Auftritt bei der Pop-up Comedy-Serie in der „Kniffte“am vergangenen Dienstag, 10. Dezember, seine neuesten Pläne. „Ich suche ein Haus in Heiligenhaus – ernsthaft, das ist kein Quatsch. Ich bin bereits zweimal im `Club´ aufgetreten. Ihr seid so ehrlich, nicht so wie in Düsseldorf, wo ist jetzt lebe“, versicherte der aus Bielefeld stammende Komiker.

Oschmann schwärmt schon länger von Heiligenhaus

Bereits im Januar, bei seinem zweiten Auftritt im „Club“, hatte der 50-Jährige kein Hehl daraus gemacht – in Heiligenhaus ist es schön. „Oft ist es so, dass es hinter den Kulissen eines Auftrittortes richtig schäbig ist. Das ist hier gar nicht der Fall. Hier arbeiten alle mit so viel Liebe und Leidenschaft.“ Ingo Oschmann ist seit Jahren als Komiker erfolgreich.

Die nächste Pop-up Comedy in der „Kniffte“, Hauptstraße 142, findet am 4. Februar 2020 statt. Neben dem Kabarettisten Götz Frittrang tritt Sertac Mutlu auf, ein Vertreter der „next generation“.