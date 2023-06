Die Feuerwehr Heiligenhaus war an der Ruhrstraße in einem mehrstündigen Einsatz.

Einsatz Beißender Geruch in Heiligenhaus: Das war der Grund

Heiligenhaus. Kleine Ursache – große Auswirkung: Die Feuerwehr Heiligenhaus war am Dienstagabend sieben Stunden lang im Einsatz an der Ruhrstraße.

Am Dienstagabend alarmierte die Kreisleitstelle um 18.19 Uhr die Feuerwehr Heiligenhaus, die mit diesem Einsatz dann fast sieben Stunden zu tun hatte.

Durch beißenden Gestank waren Anwohner auf ausströmendes Gas aufmerksam geworden. Vor Ort angekommen, stellte die Feuerwehr fest, dass tatsächlich ein Gastank an der Unterseite undicht war.

Feuerwehr Heiligenhaus befürchtete unkontrolliertes Ausströmen des Gases

Die Einsatzkräfte sperrten den Gefahrenbereich ab und stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Eine hinzugerufene Fachfirma pumpte das restliche Gas des Tanks in ein Tankfahrzeug um. „Durch die Beschädigung erhöhte sich das Risiko eines unkontrollierten Erhitzen des Tanks sowie ein unkontrolliertes Ausströmen des Gases“, so Feuerwehr-Sprecher Marco Bayer. „Aus diesen Gründen stellten die Einsatzkräfte während der Arbeiten einen Hochleistungslüfter auf, der austretendes Gas zum Verflüchtigen auf eine Freifläche drückte. Parallel kühlten die Einsatzkräfte den Gastank.“

Umpumpen des Gases dauerte mehrere Stunden

Das Umpumpen dauerte so mehrere Stunden. Die Feuerwehr führte anschließend Messungen rund um den Tank durch. Diese fielen negativ aus. Nachdem sichergestellt war, dass sich auch in angrenzenden Gebäuden kein Gas angesammelt hatte, konnte die Feuerwehr nach rund sieben Stunden in der Nacht wieder einrücken und den Einsatz beenden.

