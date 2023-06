Brand Auto in Heiligenhaus abgebrannt – Brandstiftung?

Heilgenhaus. In Heiiligenhaus ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto abgebrannt. Die Heilgenhauser Feuerwehr konnte den Brand schnell köschen.

Ein Auto ist in der Nacht zu Sonntag in der Gohrstraße in Heiligenhaus komplett ausgebrannt.

Bereits auf der Anfahrt wurde die Heiligenhauser Feuerwehr von der Kreisleitstelle darüber informiert, dass ein Pkw in Vollbrand stehen soll. Dies habe sich bei der Einfahrt in die Gohrstraße bestätigt.

Heiligenhauser Feuerwehr löschte mit Wasser und Schaum

Mit Wasser und Schaum konnte das Fahrzeug abgelöscht werden. Die zu Beginn starke Verrauchung löste sich im Zuge des schnellen Löscheffekts zügig auf. Das Umweltamt des Kreises Mettmann wurde über den Eintritt des Schaummittels in die Kanalisation informiert.

Nach Angaben der Polizei ist ein technischer Defekt eher unwahrscheinlich, es handelt sich bei dem Feuer möglicherweise um Brandstiftung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus