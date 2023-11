Auszeichnung: Heiligenhauser IKG ist jetzt Europaschule

Heiligenhaus. Das Thema „Europa“ spielt im Immanuel-Kant-Gymnasium eine große Rolle – auch und gerade in politisch schwierigen Zeiten. Das Land NRW würdigt das.

Die NRW-Landesregierung hat vier neue Europaschulen in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet – darunter auch das Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) in Heiligenhaus.

„Bei der kommenden Europawahl können in Deutschland zum ersten Mal 1,4 Millionen Jugendliche und junge Erwachsene über die Zukunft Europas mitentscheiden und ich möchte jede und jeden Einzelnen darin bestärken, von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch zu machen“, sagte Europaminister Nathanael Liminski im Rahmen der Jahrestagung der Europaschulen im Düsseldorfer Landtag: „Unsere Europaschulen leisten mit ihrem Engagement dabei einen entscheidenden Beitrag, die Werte und Errungenschaften der EU im Alltag aufzuzeigen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie bereichernd eine Austauscherfahrung sein kann. Aus Begegnungen können Freundschaften fürs Leben entstehen. Aus Freundschaften können Partnerschaften entstehen – zwischen Menschen, zwischen Institutionen und auch zwischen Staaten.“

Schulministerin: Europaschulen festigen den gesellschaftlichen Zusammenhalt

NRW-Schulministerin Dorothee Feller ergänzt: „Europa braucht eine junge Generation, die für ein Leben in Frieden und Freiheit auch außerhalb Europas einsteht. In diesen krisenhaften Zeiten zeigen vor allem die Europaschulen, dass die Festigung des europäischen Gedankens und eines gesellschaftlichen Zusammenhaltes, der weit über die Grenzen Europas hinausgeht, in unseren Schulen ein wichtiges Thema ist. Europaschulen vermitteln nicht nur interkulturelle Kompetenzen, sondern stehen auch in vorbildlicher Weise für Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit ein. Angesichts der aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine und in Nahost ist ein solcher Beitrag wichtiger denn je.“

Frieden in Europa ist keine Selbstverständlichkeit mehr

„Kinder und Jugendliche sind bei uns mit der Selbstverständlichkeit von Frieden in Europa aufgewachsen“, so Landtagsvizepräsidentin Berivan Aymaz: „Der furchtbare Krieg gegen die Ukraine und das Leid in Israel und Gaza haben die Situation verändert. Die Arbeit der Europaschulen in Nordrhein-Westfalen trägt dazu bei, Konflikte zu vermeiden. Mitten im Herzen Europas vermitteln sie ein Bewusstsein für Dialog, gemeinsame Interessen und europäische Werte. Die Schülerinnen und Schüler lernen, mit intensiver Demokratiefähigkeit die Zukunft Europas aktiv mitzugestalten.“

Für das IKG in Heiligenhaus ist es eine weitere Auszeichnung – nach den Titeln „Digitale Schule“, „MINT-freundliche Schule“ und „Bewegte Schule“.

Europaschulen zeichnen sich durch ein erweitertes Fremdsprachenangebot und die vertiefte Vermittlung europaorientierter Kenntnisse aus.

und die vertiefte Vermittlung europaorientierter Kenntnisse aus. Durch Austauschprogramme mit europäischen Partnern , etwa durch die Vermittlung von Berufspraktika im europäischen Ausland, fördern sie die interkulturellen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler.

, etwa durch die Vermittlung von Berufspraktika im europäischen Ausland, fördern sie die interkulturellen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler. Das Zertifikat wird den Schulen für fünf Jahre verliehen. Danach müssen die Schulen ihr Europakonzept erneut bewerten lassen, um die Auszeichnung zu behalten.

