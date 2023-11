Mit einem Rettungswagen wurde der verletzte Heiligenhauser in ein Krankenhaus gebracht.

Straßenverkehr Ausgerutscht: Pedelec-Fahrer in Heiligenhaus schwer verletzt

Heiligenhaus. Auf schneeglatter Fahrbahn gab es am Mittwoch mehrere Unfälle. Meist blieb es bei Blechschaden, doch ein Heiligenhauser wurde schwer verletzt.

Die Polizei hat am Mittwoch, 29. November, zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert. Bei einem Alleinunfall am Südring in Heiligenhaus wurde ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt.

Der Mann fuhr gegen 6 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Südring in Richtung Velbert, als er auf der schneebedeckten Fahrbahn auf Höhe der Hausnummer 176 mit seinem Rad wegrutschte, die Kontrolle verlor und schließlich stürzte. Dabei verletzte sich der Heiligenhauser schwer. Das Pedelec blieb unbeschädigt. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

