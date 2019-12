Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch die Jugendfeuerwehr leistete viel

Auch die Jugendfeuerwehr blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in der es 40 Veranstaltungen gab. Besonders hervorzuheben sind die erfolgreiche Teilnahme an der Leistungsspangen-Abnahme in Leverkusen sowie die Beteiligung an den Jubiläumsveranstaltungen der Wehr. Während in den Übungsdiensten Feuerwehrwissen anschaulich vermittelt wurde, nahm die Jugendfeuerwehr auch an Sonderveranstaltungen wie der Kreishinderniswanderung und der Kreisalarmübung sowie am Heiligenhauser Karnevalszug, am Stadtfest und am Volkstrauertag teil. Dazu kam eine Ferienfreizeit im Sommer.

Lob gab es von Silke Thus, die Organisatorin des Heiligenhauser „Dreck-weg-Tages“. Sie bedankte sich bei der Jugendfeuerwehr, dass diese stets tatkräftig und seit vielen Jahren bei dieser Aktion parat steht. Auch der Leiter der Feuerwehr, Ulrich Heis, fand lobende Worte: „Wir haben einen 13-köpfigen Ausbilderkreis, der neben Beruf und Familie jeden Übungsdienst vorbereitet und für tolle Freizeiten sorgt. Dazu kommen 35 motivierte Jugendliche, die sich auf die Jugendfeuerwehr freuen und gerne hier ihre Freizeit verbringen.“